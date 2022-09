Palabras inútiles

Hace meses que la derrota estaba anunciada, y parece que la Constituyente no hizo nada para -no pudo- rescatar o moldear un texto capaz de consensuar las múltiples miradas y visiones de Estado para una sociedad como la chilena, Las derechas de todas partes s celebran un presunto triunfo, y las izquierdas lamentan una crisis de la democracia muy profundo. El presidente Petro cree que el no del plebiscito es la resurrección de Pinochet. Si algo ha enseñado todo el proceso constituyente chileno es profundo respeto por los principios y valores de la democracia. La tarea no quedó bien hecha y toca reintentarlo de nuevo, puesto que la mayoría siempre ha considerado la necesidad de una nueva constitución que pueda ofrecer un campo legal y legítimo para resolver los grandes problemas de la nación, que dieron origen al tremendo estallido social que llevó al país a una crisis que no se vivía desde el cruento golpe dictatorial de Pinochet. Lo ocurrido este domingo no es un regreso a Pinochet, entre otras cosas, porque nunca se ha ido del todo. La política chilena tendrá que realizar un replanteamiento estratégico si quiere evaporar todos los vestigios de dictadura, que siempre acechan, más en el mundo actual en donde la ultraderechización toma gran fuerza en Europa y en Estados Unidos.

En América Latina las cosas no pintan bien, si vemos lo que pasa en Argentina y Brasil. El atentado a Cristina Fernández, pese a que muchos analistas ponen en duda su autenticidad, ha dividido más al país y ha desatado, sin embargo, un radical rechazo mundial, como tiene que ser. Mientras, el juicio penal contra la expresidenta vicepresidenta continúa, bajo el paraguas del atentado, real o ficticio. Y las expectativas en Brasil, pese a la ventaja de Lula sobre Bolsonaro, son tan preocupantes, como las que genera Trump, cuyos desafíos subversivos sugerentes de una nueva guerra civil, inquietan al establecimiento intelectual y político del país. “In God We Trust” no es ya ninguna garantía para salvar la democracia e igual le sirve a la dictadura.

