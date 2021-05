Las circunstancias sociales nos imponen el uso y abuso masivo y frecuente de ciertas palabras, o la adopción de otras nuevas. Pasa con “pandemia”, que reemplazó a la sonora y temible “peste”. En épocas de Daniel Defoe tal vez no existía la palabra pandemia, en la de Camus sí. El escritor argentino Martín Caparrós nos ilustra sobre la palabra pandemia: es un castigo, una hecatombe, una catástrofe, un apocalipsis, algo muy terrible, que nos ocurrirá a todos. Pero decir “todos” es un abuso del lenguaje, puesto que hay unos “más todos” que otros. Pasa con las vacunas y la vacunación. Ha aparecido el “inmunoprivilegio” excluyente, no solo saltándose la cola, sino la marca escogida y el destino turístico elegido, y la aerolínea; eso da prestigio y distinción. Decir que la pandemia nos afecta a todos también enrarece la realidad, pues la pandemia empobreció a los más pobres y enriqueció más a los ricos; hay que ver las cifras de 2020 en Colombia y en el mundo; empobreció más no solo a los llamados “vulnerables” sino a los ya vulnerados históricos de siempre. En Colombia ya casi la mitad de la población está bajo la línea de pobreza y pobreza extrema. No sé si esos son los que protestan, o los que se sienten amenazados y sin esperanza de futuro: los condenados de la Tierra, los que han pasado de tres comidas a dos, a una o a ninguna.

También es el tiempo de la “colapsología”, que reemplaza al optimismo trágico, que tuvieron muchos sobrevivientes de los campos de exterminio nazis. Ya algunos filósofos europeos nos hablan del hundimiento social que se avecina, no solo por las pandemias y el calentamiento global y los bucles crecientes de pobreza y frustración. Estamos llegando a un punto en el que no habrá marcha atrás. ¿O sí, con un “Comité del Paro”, que no parece tener interlocutor válido? No se trata de apagar -y mal- el incendio sino de pensar un plan de largo plazo que nos saque de la indecencia y la vergüenza.