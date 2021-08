No se puede pedir grandeza o nobleza de espíritu -como la entendía Thomas Mann- a alguien que jamás la ha tenido ni la tendrá, pese a que sus adoradores y adoratrices lo consideran “el gran colombiano”. El caudalosísimo terrateniente se montó un plató en una de sus villas para decir su “verdad” a una institución que él considera de mentiras. Las condiciones acordadas para la sesión de “confesiones” – nada que ver con san Agustín- fueron cambiadas y se quiso sorprender al padre De Roux y sus comisionados, con una estrafalaria y grotesca puesta en escena. Al final todo terminó en una apoteósica consagración de la mentira, más la ñapa de que es mejor hacer una amnistía general, y todos felices. El caudalosísimo terrateniente sabe que esto último es un imposible jurídico. Una propuesta indecente e impresentable, pero que a las cajas de resonancia de los medios y a la ultraderecha les parece una genialidad; solo forma parte del mucho ruido y furia que se avecina para las campañas electorales de 2022. Sabemos desde tiempos bíblicos que la gran mentira encierra o presupone siempre verdades ocultas, que en Colombia ya no son tan ocultas, así se amparen en el paraguas del negacionismo y del cinismo. Visto lo visto, la Comisión de la Verdad cumple su cometido esencial de contribuir a la develación de los entresijos de la gran catástrofe que ha significado para Colombia el conflicto político armado al que se han sumado otras guerras, como la de las drogas. El trillado monólogo reveló, pues, sus verdades, y no se puede negar que asistimos a una vista teatral que revela la representación del poder o el poder de la representación. Así marcha el mundo desde siempre.

Post scriptum. Afganistán mueve los ejes de la geopolítica actual; es el juego de las grandes potencias, con consecuencias para todos. Por ahora decir que es una nueva victoria del oscurantismo ultraintegrista, una ideología religiosa, separatista, nacionalista, con aires de familia fascista, muy cercano al “Mein Kampf”, pues no solo de Corán y sharía vive el talibán.