Clarísimo quedó el fracaso del centrismo en Colombia, y ya hemos sumado varias elecciones, en donde esa opción -de la que he participado varias veces- no funciona. En realidad, no sé en donde funcione, más en esta época de crisis tanto de las democracias como de los autoritarismos. ¿Hay algún autoritarismo exitoso en América Latina: Cuba, Nicaragua, Venezuela? Tal vez el error ha consistido en una definición que aspira a la neutralidad, cuando no a la santidad o a una falta de crítica más audaz de los movimientos antidemocráticos y populistas , y aparecer como una postura “racional” ante los extremismos. La neutralidad “neutral” no existe, y lo que vale es la neutralidad valorativa, comprometida, como lo entendía el sociólogo Max Weber.

Pero peor que el fracaso del “neutralismo” es el triunfo de la vulgaridad, la chabacanería, el insulto, la infamia; desatadas sin límites por las campañas que van ahora a la segunda vuelta. No sé si podamos precipitarnos del desastre en que nos deja Duque, hacia una catástrofe. Este es el tamaño de la decisión que debemos votar el domingo 19 de junio, más allá del chovinismo provinciano o de la “petrofobia”. Los caudales de suciedad vertidos por las redes es asustador. Empobrecen el pensamiento y esconde las realidades crudas que nos agobian; encubren el autoritarismo; imponen lo fácil, la ignorancia y la ordinariez, y promueven las bajas pasiones y la violencia.

Claro, no hay que satanizar las redes, ni adoptar la política defensiva del avestruz. Tan solo estamos en una degradación de la política, hasta tal punto que ya no es política; y las redes también pueden servir para reeducar a la ciudadanía, sin caer en la hipócrita moralina de las “buenas” y “malas” redes; pero sí podemos defendernos de los embates insoportables a los que hemos llegado. Por mi parte me he declarado un autoboicot de lo que queda de campaña, en aras de un decente equilibrio y serenidad para ejercer el derecho al voto, o a no votar. Puede parecer cursi, pero desaparecer de las redes produce tranquilidad y felicidad.

