No hay candidato o precandidato que no esté colgado al discurso anticorrupción, que por esa vía ha sido trivializado y banalizado. La casa Char -como ahora se denominan las montoneras alrededor de algún caudillo o cacique- se presenta fortalecida luego de las denuncias de una de las partes del escándalo de la financiación y compra masiva de votos. Los asuntos íntimos, privados y contraprivados, han querido ser presentados como lo principal, mientras se sepulta lo esencial. En un país como el nuestro, en donde la decencia política no existe, a lo sumo puede dar material para otra telenovela vulgar, de esas que caracterizan a la televisión colombiana. Claro, poder y sexo siempre van de la mano, pero en una sociedad patriarcal y machista, todo se reduce a comidilla y a humillación de la parte más débil, la loca del paseo, porque rara vez hay un loco. El caso Char-Merlano me ha permitido recordar los estudios pioneros en antropología social de las familias colombianas de la Maestra Virginia Gutiérrez de Pineda. Así que no es raro que Char no solo haya sido tolerado por toda su familia -y buena parte de la sociedad costeña-, sino que lo intolerable hubiera sido que las conductas de macho alfa no se hubieran dado, son toda una gracia y un dechado de virtudes. De las investigaciones de doña Virginia Gutiérrez a hoy muchas cosas han cambiado, pero no tanto, porque la cultura va a paso lento y toma rumbos inesperados. Nuestro héroe no ha bajado, sino subido en las encuestas, o así lo presentan. No será la fiscalía del bolsillo de Barbosa la que le vaya a dañar el “caminao”, aun cuando las pruebas son abrumadoras ¿o sí?

Post scriptum. Como ya lo de “emberracado”, las ideologías de género y otras malas yerbas no parecen funcionar, prospera envenenar el ambiente político con el cuento del fraude electoral y el descrédito total de lo que nos queda de instituciones democráticas. Sembrar caos para imponer lo que sea necesario. ¿También tendremos asaltos al Capitolio?