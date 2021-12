El batiburrillo está perfecto. Los únicos que lo tienen claro son Petro y el exmesías, con todas las probabilidades de imponerse el uno o el otro, y desde ya tratan de ensayar posturas electorales para asustar o conmover al electorado. Los viejos estribillos están muy desgastados, pero funcionan, con nuevos barnices. Petro dice que en su gobierno los corruptos irán a la cárcel, pero no dice de dónde sacará tanta cárcel; y Uribe no ahorra halagos para elogiar la inteligencia de Petro, y lo gradúa de maestro de Chávez y Maduro.

No se puede asustar con el castrochavismo, puesto que el gobierno de Duque cada día es una copia de lo que pasa en el régimen venezolano, un verdadero “uribechavismo”. ¿O no? Así vamos en los extremos, que ensayan toda clase de medios y alianzas para montar coaliciones electorales. Todo vale, y la ropa sucia la lavan en casa, con más agua sucia.

Y lo que se llama “centro”, que no tiene que ser por naturaleza el lugar de los buenazos, no logra cocinar una propuesta creíble a estas alturas del paseo: demasiados egos salvadores en juego; algunos de ellos ya decepcionantes, pero así es el juego, y tienen, desde luego, precandidatos muy lúcidos, como Humberto de la Calle, Gaviria o Fajardo, pese a las persecuciones que sufre este último, para “joderlo”, como dice él mismo. Toca por ahora agarrarse al optimismo trágico, para ver algo de luz al final del túnel, suponiendo que tiene final, y que no sea un precipicio sin fin.

Post scriptum. Si una columnista está por encima de toda sospecha es doña Lucy Nieto de Samper. En “El Tiempo” pone los puntos sobre las íes al generalísimo Enrique Mora, quien tardó 10 años en mostrar su verdadera cara de tigre -¿de papel, como diría Mao?- con su libro de memorias sobre el proceso de negociación de paz entre el Estado colombiano y las Farc.

“Y a un general del Ejército lo único que no se le puede aceptar es que sea desleal y actúe como un cobarde” ¡Qué puntillazo!