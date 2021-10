Apenas vamos en el año 21 del nuevo siglo y ya definimos muchas cosas como las más importantes de la centuria. Como en el caso de la captura de alias “Otoniel”. Es importante desde muchos puntos de vista, pero no hay que exagerar. Por lo pronto ha cumplido bien con la función de golpe efectista y propagandístico, casi encima de la visita del secretario de Estado estadounidense la semana pasada, para congraciarse con el gobierno Biden, luego de la colosal metida de pata de hacer campaña por Trump. Capturar y no “neutralizar” -como eufemismo de matar o asesinar, y en otros tiempos también usaron “legalizar”- a alias “Otoniel” mostró hasta donde llega el poder real de los aparatos armados dedicados al mejor negocio del mundo, la “guerra contra el narcotráfico”, fundada en la prohibición. Nos dicen que, gracias a la inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Colombia, con la intervención de un impresionante operativo, digno de Hollywood o de Netflix -ya vendrán, porque vale la pena-, con más del mil hombres y 18 helicópteros, coronaron el objetivo. Y ahora, claro, lo importante es su extradición a Estados Unidos, y no que la justicia colombiana lo juzgue por la más cruenta violencia, crímenes de toda clase, desplazamientos, despojamientos, para que la maquinaria del narcotráfico se mantenga aceitada.

Digo que no hay que exagerar, puesto que las estructuras mundiales del tráfico de exportación y consumo-, y sobre todo las financieras no se conmoverán siquiera en un pelo; mientras tanto Colombia seguirá jugando el papel de teatro de guerra, con todas la tragedias que eso significa; es injusto e inmoral; y es de esperar que el golpe efectista tienda un manto denso y tóxico, que pretende disipar o evaporar toda la turbulencia preelectoral con sus trampas, jugaditas y picarescas, como la de modificar la Ley de Garantías en favor de los partidos de gobierno, y por supuesto invisibilizar a los comprometidos en los Papeles de Pandora.

Este es el país del “aquí no pasa nada”, hasta que al fin pasa algo, así sea excepcional.