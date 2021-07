Por supuesto, si algo que dice ser un Estado no miente, entonces no estamos en presencia de un Estado real y concreto, sino en otras formas de opresión o dominación. La mentira política ha existido desde la Guerra de Troya (1184 a. C.), que ha sido el hito histórico -se dice desde Homero (s. VIII a.C.)- que marcó el origen e inicio de la política, como forma racional y práctica de oponerse a la miserable condición de la guerra. Hoy, en pleno siglo XXI de la era cristiana, nos cuesta entenderlo y creerlo. Si se trata de defender la república ideal de Platón, o la real de Maquiavelo, ellos no dudan en que el gobernante debe apelar a ella. Solo que ahora estamos en el mundo moderno, que rechaza de plano tales posturas, en las que sin embargo incurre con demasiada frecuencia, a pesar de lo cual no podemos renunciar al Estado social de derecho y al restablecimiento de la democracia real.

Ahora padecemos de una renuncia a la verdad política y la hemos reemplazado por la negación de los hechos, vieja maña que nos viene desde San Pedro, muy bien representado por Caravaggio. Como en el caso de la mentira, uno tiene derecho a la negación, por ejemplo, si se trata de un caso de sobrevivencia. Lo saben muy bien los niños, sin que nadie se los haya enseñado. Pero otra cosa es el político o el gobernante, que mienten de manera abierta o deliberada, pero también puede ser por ignorancia voluntaria, causando enormes males a la República. Y parece que de todo esto le pasa al joven Duque que no dio muestras de haberse leído el informe de la CIDH (o tiene perversos leedores), y hasta fue capaz de decir -sin sonrojarse- lo que no dice el Informe, sí que menos de entender el contexto histórico que soporta las conclusiones y registra los hechos objetivos. Y lo que nos queda claro a todos los colombianos es una nueva conclusión, que la CIDH no es una Comisión de aplausos.