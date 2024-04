Opinión de Felipe Zarruk.

Hace un par de días llegaron al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga los cantantes Diana Burco y Jaison Neutra como invitados especiales al programa ‘Buenos días Bucaramanga’ el cual realizamos de lunes a viernes de seis a nueve de la mañana por La Cultural 100.7 F.M. Mientras Richard Benavides, María Eugenia Mejía, Clara Inés García, Yessica Carrillo y Santiago Figueroa entrevistaban y grababan las respuestas de los cantantes que protagonizan el tema “Llegué tarde”, ingresé a la cabina y luego de los besos y los abrazos de rigor, vi que Diana tenía un acordeón al que le sacaba unas notas lindísimas, ahí Jaison desempacó una guitarra para acompañar a la nominada al Latin Grammy.

Cuando terminamos la entrevista hablé con los invitados y le comenté a Diana que si podía voltear la letra de la canción para convertirla en un pequeño coro que acompañe al Atlético Bucaramanga durante los partidos que le restan en la búsqueda de su primera estrella. Diana vestía la camiseta del equipo que lidera la tabla del campeonato y sin ningún problema empezamos a cantar: “Todo lo que ha querido mi corazón, es que el leopardo de Dudamel salga campeón”. ¡Pa’ qué fue esa vaina! Tan pronto subimos el video a las redes sociales, los hinchas del Atlético se identificaron con el coro, con la letra y los comentarios fueron muy bonitos.

Llamó mi atención el de Alberto Rueda, a quien bauticé hace años como ‘El patrón de patrones’. A ‘Beto’ lo conocí hace más de 35 años en el estadio Alfonso López y siempre llevó consigo un ‘trompiloco’ que todavía tiene guardado como una reliquia. Ese ‘trompiloco’ fue una herencia del ‘Gordo’ Rogelio quien insultaba a los rivales y a los jueces de línea con unas palabritas de grueso calibre. Alberto luchó en los últimos años contra un cáncer que lo acosó, pero jamás impidió que siguiera acompañando con su puntualidad de hincha fiel, al equipo de sus amores.

Aquí debo recordar a grandes seguidores del Atlético como Marina Pineda, más conocida como la ‘Cuchi Barby’, quien al igual que los anteriormente mencionados, lleva más de 60 años asistiendo al escenario de la 14 y sacando su repertorio tipo ‘Nena Jiménez’ cuando perjudican al Bucaramanga con alguna decisión arbitral. Marinita confiesa que sus prendas íntimas son amarillas, mientras sigue bordando la estrella en su camiseta auriverde. No me imagino cómo deben estar Alejo Oviedo y su padrino ‘Ruchy’ Rojas, quienes se asolearon hasta el bigote en las tardes de fútbol cuando el equipo dirigido por el ‘Tucho’ Ortíz y luego por Carlos Mario Hoyos, puso a soñar a toda la ciudad con el título, tanto en 1990 como en 1997. Alejo tuvo un problema cardíaco generado por su pasión desbordada merced a un equipo que se convirtió desde hace muchos años, en ¡las lágrimas de un pueblo!

Es menester tener muy en cuenta a todos los integrantes de la Fortaleza Leoparda quienes desde 1998 jamás le han fallado al equipo; lo acompañaron en el momento más difícil de su historia que no fue otro sino el descenso que por más de siete años mantuvo al equipo de la ciudad en las puertas del infierno. Ellos, con sus trapos y sus cánticos hacen temblar el estadio, como me hizo temblar ayer al escuchar la canción que está componiendo el maestro Richi Oviedo y la cual parece muy adelantada. Richi tiene lista una canción de amor, a la cual yo le daría un Grammy criollo por su letra, por el sufrimiento de la hinchada más amorosa que he conocido en mi vida. Mientras llega el momento, cantemos “todo lo que ha querido mi corazón, es que el leopardo de Dudamel salga campeón”.