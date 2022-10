Se jugaba el minuto 31 del segundo tiempo del partido Atlético Bucaramanga contra Junior de Barranquilla, el cual ganaban los ‘tiburones’ 2-1, cuando derribaron en el área de la portería norte al volante argentino Roberto Frascuelli y el árbitro bogotano Eduardo Peña no sancionó el penal que le podía dar el empate al onceno dirigido por Roberto Janiot. El delantero Sergio Saturno tomó la pelota en sus manos y la colocó con rabia en el punto de los 11 metros y el juez terminó sancionando la mano del atacante argentino. Ahí, en ese momento, estalló la pólvora aquella tarde negra para el fútbol colombiano.

Cuando Juan Carlos ‘Nene’ Díaz fue a recibir un balón de un saque de banda, los miles de hinchas que estaban en la tribuna de oriental derribaron las mallas que dividían el terreno de juego y las graderías, e ingresaron al gramado del estadio Alfonso López para perseguir al árbitro del encuentro. Luego ingresaron los de la tribuna de sombra que también protestaban por el pésimo arbitraje. Había sobrecupo en el escenario y por lo menos dos mil aficionados corrían por el césped correteando a la terna arbitral y a los jugadores del Junior.

La policía era incapaz de controlar a la turba enardecida y alguien (nunca se supo quién fue) llamó al Batallón Caldas. De allá salió una compañía de más de 20 soldados de contraguerrilla, quienes luego de ingresar al escenario por la puerta ubicada en el costado sur, empezaron a disparar sin contemplación contra los aficionados que estaban en la cancha y en las graderías. La gente gritaba que eran balas de salva.

Hace algunos días vino a la ciudad William Avellaneda, un exmilitar que por aquellos años prestaba su servicio obligatorio en el mismo batallón. Ese domingo 11 de octubre de 1981 estaba como cualquier civil, haciéndole barra al Bucaramanga. “Yo sabía que eso no eran balas de salva, porque a nuestro lado empezaron a caer aficionados muertos y heridos por doquier”.

Fernando Fiorillo, quien ese año jugaba en el Junior, me confesó en su casa en Barranquilla (y tengo grabado el testimonio) que cuando ellos trataban de buscar el camerino norte, escuchó a un capitán del Ejército dar la orden de disparar. “Nosotros corrimos hacia la tribuna porque la puerta del túnel estaba cerrada, el capitán dio la orden de disparar porque los hinchas se vinieron contra y no eran uno o dos, eran miles. Yo vi a un señor tirado en la gradería con un disparo en el pecho. Fue tremendo”.

Lo que vino después, ¡no tiene nombre! Más de 30 muertos, centenares de heridos y desaparecidos, ya que la noche servía de cobija para ocultar lo que allí ocurrió. Muchos integrantes de la institución castrense recogieron las balas de un césped teñido con sangre, sacaron cadáveres por la puerta norte y de esos aficionados no se volvió a saber nada. El cuerpo de Leonel Cala, un muchacho de 14 años, no pudo ser retirado, porque dos amigas de él no lo permitieron a pesar de la paliza que se llevaron. A Leonel le destrozaron el cuello con un tiro de fusil. ¡No eran balas de salva!

El soldado Avellaneda se presentó aquella noche en el batallón, a los soldados le prohibieron hablar, a los integrantes de aquella patrulla los trasladaron inmediatamente de cuartel. Jaime Castro, presidente de la Dimayor, le terminó echando la culpa a los hinchas del Bucaramanga, el Ministerio de Comunicaciones sancionó dos emisoras, suspendieron la plaza y Eduardo Peña terminó como comentarista de la cadena RCN.

41 años después, esta masacre sigue en la impunidad y eso que eran balas de salva. ¿Qué tal que hubiesen sido de verdad? Hoy se juega el partido Bucaramanga-Junior. Esperemos que esto nunca se repita. Chao y hasta la próxima.