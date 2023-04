Desde hace meses no escribía sobre la situación del Atlético Bucaramanga y mucho menos acerca de la llegada y salida de los técnicos que vienen a dirigir. Unos llegan por buenos y salen por malos, ¡por malos resultados! Hay quienes asumen pero si les aparece una oferta del exterior, se van, como fue el caso de Luis Fernando Suárez. Los hinchas se alcanzaron a ilusionar con el técnico antioqueño quien muy pronto empacó sudaderas y se marchó para dirigir a la selección de Costa Rica.

Anunciaron a Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, pero duró más un conejo en el sombrero de un mago. A la semana y luego del revuelo causado por la llegada de un técnico con muchos pergaminos, el estratega paisa se marchó sin que las razones de su partida quedaran claras.

En los últimos años han aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Palonegro más de 40 entrenadores uruguayos, argentinos y colombianos los cuales vienen con la ilusión de conformar un plantel para competir con altura en el torneo colombiano. Muchos de ellos han tenido figuración en varios equipos, han salido campeones en otras instituciones y si vamos a ver, la lista es tan larga que da pereza recordarla. Han venido pecosos, canosos, peliteñidos, gordos, flacos, risueños, serios, estudiosos, con licencia y sin licencia para dirigir, ¡y ninguno sirve!

De manera similar se han vestido de cortos más de un centenar de jugadores, los cuales llegan a lucir la camiseta del Bucaramanga, pero no se comprometen con la misma. Toman la relación como una aventura más, contradicen de paso la canción del Grupo Niche porque se la pasan mirando el tiempo en el reloj y no ven la hora de largarse de una ciudad a la cual no toman con seriedad y sus comportamientos distan mucho del profesionalismo del que pregonan en las entrevistas que conceden. Ahora bien, tan pronto se marchan, van a otros clubes, ahí son goleadores y salen campeones del fútbol colombiano. Solo por hacer el ejercicio, revisen el historial de los jugadores de los últimos ocho años y se van a dar cuenta de lo que estoy escribiendo.

En diciembre del año anterior contrataron al profesor Raúl Armando quien trajo unos jugadores argentinos como el caso de Gonzalo Lencina, el cual demostró en pocas fechas que es un goleador de raza. En las primeras fechas del torneo, el equipo bumangués ilusionó a su fantástica hinchada, los directivos encabezados por Óscar Álvarez y Jaime Elías Quintero ficharon a Teófilo Gutiérrez lo que causó un revuelo tal en la ciudad, que miles de perfumes se vendieron por doquier.

Jugadas 11 fechas del torneo los buenos resultados se quedaron en las tulas de la utilería, ‘Teo’ ya no es un perfume sino un pachulí, el equipo se cae a pedazos y como si fuera poco echaron a ‘La Pepa’ Armando y debajo de la cama ya tenían listo a Alexis Márquez. Todo se repite como para no perder la costumbre de tener tres, cuatro y hasta siete técnicos en un año. Márquez no solo estaba escondido detrás de la puerta para convertirse en nuevo técnico del Atlético; recitó y de qué manera la cartilla que se aprenden cuando llegan a un nuevo club: “Vamos a clasificar entre los ocho”, “Hay un buen plantel”, “Este equipo juega bien”. Aquí lo único que vale es ser campeón Alexis, ¡nada más! Y ojalá a usted no le tengan el reemplazo debajo de la cama. Chao y hasta la próxima.