El Atlético Bucaramanga es un vehículo que acaba de cumplir 73 años y fue ensamblado en unos talleres cuyos diseñadores y fabricantes construyeron un carro con timón de madera para conducirlo por las carreteras del amor por una divisa y que representara con lujo de detalles a una ciudad que como la nuestra, camina cerca a los 400 años de fundación.

Es cierto que el equipo transitó por trochas oscuras, varias veces pinchó y en un par de oportunidades se fue al abismo del cual salió, gracias a una grúa que se llama hinchada y cientos de benefactores que nunca dejaron abandonado el carro en los patios del infierno.

Los conductores de este vehículo amarillo, blanco y gris, que años después tuvo que ser sometido a largas sesiones de latonería y pintura para cambiar el color de su chasís, por el de el amarillo y verde, los que estaban de acuerdo con la bandera de la ciudad. Eso sí, la placa siguió siendo la misma. ¡Nunca cambió! La recuerdo por si acaso...AB 1948.

Ha tenido conductores experimentados y muy disciplinados para manejar este viejo camión de estaca. Algunos nombres como Rafael Pérez Martínez, José Luis Mendoza Cárdenas, Camilo Gómez Serrano, Ambrosio Mantilla, Reinaldo Rueda Castañeda, Eduardo Valdivieso, Rodrigo Barbosa y Héctor Cárdenas entre otros, quienes se convirtieron en épocas diferentes en timoneles de una institución que siempre se quedaba varada en carreteras enfangadas y empedradas, muy parecidas a las vías que conducen a Málaga, Bogotá, Barrancabermeja, Cúcuta o la Costa Atlántica. Pero ellos sabían de mecánica y eran recursivos para sacar del lodazal a un bus repleto de sentimientos y que como las ‘Chivas’ lleva encaramados en el techo a miles de hinchas, quienes han recorrido millones de kilómetros para ver jugar a su amado club, dejando la piel en el asfalto y regresando con ataúdes en los buses escalera, ocupados por quienes perdieron la vida en correrías por los diferentes estadios del país.

Desde hace años el Atlético Bucaramanga se convirtió en un ‘Pichirilo’ que muchos se ofrecen para manejarlo, otros ya no quieren presentarse ni siquiera para el examen y a los que han osado sentarse frente al volante, les terminan dando una patada por el Bumper a las pocas millas. ¡No se las dejan ni acumular! Han traído al perro y al gato, al “Pecoso” y a cuanto caminante va pasando frente a las estaciones de servicio de Óscar Álvarez. Han llegado buenos conductores, también choferes que no saben dar ni un timonazo cuando se les atraviesa una lata de sardinas. No tienen idea de cómo cambiar una llanta, mucho menos un jugador en un terreno de juego. En varias ocasiones no es culpa de ellos, es de quien dirige la flota desde la oficina.

Les toca trabajar sin linterna, sin llanta de repuesto y sin herramientas necesarias en caso de una varada a media noche. Tampoco permiten que cambien aceite y filtro, no hay suministro de líquido de frenos y por eso se estrellan a las pocas cuadras de arrancar el “proyecto”. No dan plata para los peajes y tampoco viáticos para los largos viajes. ¡Así quién rinde! No suben ni a Cuestaboba.

Sacar a los conductores a mitad de camino y dejar botado en la carretera este carro, es bastante temerario. Corren el riesgo de perder la carga y también de perder la clientela que siempre está dispuesta a comprar los bultos de decepción y los galones de lágrimas que derraman a diario por el equipo. Óscar, usted debe saber que un vehículo no se puede tanquear con diferentes clases de gasolina. Si es corriente, es corriente. Si es extra, pues es extra. No le vaya a fundir el motor metiéndole ACPM porque como decía mi Tía Reneta en Barranquilla: “¡Por ponerle María Ramos, le pusimos la cagamos!”. Tampoco vaya a traer una cruz tan pesada que después ni usted la pueda cargar. Han dado muestras de no saber conducir este amoroso carro. Le confieso, yo nunca he manejado en mi vida, pero si tengo que sacar el pase, lo hago con gusto. Permitan que otros manejen el cacharrito, ya que a ustedes les quedó grande este doble troque. Ojo se estrellan, ya le han hecho varias abolladuras al carro, ¡No vayan a lastimar la carga, que es lo único valioso que tenemos!

Un abrazo, chao y hasta la próxima.