Después del gol de Pierre Littbarski a René Higuita, el estadio Giuseppe Meazza se silenció. El partido ya se terminaba y Colombia había hecho un partido perfecto ante los alemanes. Édgar Perea quedó pálido, es más, cambió de colores. Por unos minutos ya no era ‘El Negro’ Perea. Wbeimar Muñoz, quien esa tarde era el comentarista de dicha transmisión en Caracol, alcanzó a organizar su discurso en medio de la confusión y con la sangre casi congelada, explicó la jugada y mantuvo la cordura.

Perea no quería narrar y Wbeimar le tuvo que meter un codazo para que cogiera el hilo de la jugada que estaban montando ‘Pibe’ Valderrama, ‘Bendito’ Fajardo y Freddy Rincón. Perea no sabía que iba a relatar el gol más importante de la historia del fútbol colombiano y uno de los mejores en los campeonatos del mundo. Wbeimar no sabía que lo único que iba a salir de su garganta era la frase: “¡Dios, cómo te amo!”, al tiempo que el relator uruguayo Víctor Hugo Morales metía su micrófono para escuchar la locura de dos colombianos en el estadio milanés.

Wbeimar nació en Sevilla (Valle del Cauca) y a los 8 años llegó con sus padres a Medellín. Se empezó a destacar en el colegio, gracias a los centros literarios, y a los 15 años llegó a la emisora de la Universidad de Antioquia, para hacer un programa de música y literatura. En 1969, llega a Radio Visión de Caracol, emisora de propiedad de Jaime Tobón de La Roche, e hizo parte de una generación de grandes locutores y periodistas deportivos que transmitieron los Juegos Panamericanos de Cali en 1971. Es necesario mencionar algunos como Jaime Ortiz Alvear, Fabio Poveda, Javier Giraldo Neira, Hernán Peláez, Iván Mejía Armando Moncada Campuzano, Javier Hernández Bonnet, Édgar Perea, Oscar Rentería, Mario Alfonso Escobar, Carlos Antonio Vélez, Óscar Restrepo Pérez y el mismo Wbeimar, entre otros.

El dos de enero de 1976 monta su programa radial ‘Wbeimar lo dice’, el cual era sintonizado por miles de oyentes en todo el Valle de Aburrá. Este icónico espacio deportivo se acabó el 30 abril del 2020 a causa de la pandemia y Wbeimar se dedicó de lleno a la televisión. Era común verlo en las tardes en el Canal Win, hablando de tácticas de fútbol, las cuales conoce a la perfección como quiera que estudió y se graduó como técnico de AFA (Asociación de Fútbol de Argentina), realizó cursos con la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Federación Chilena y la Federación Colombiana de Fútbol.

En 1993 fue galardonado con el Premio Rey de España y ganó un Premio Simón Bolívar, aparte de cientos de condecoraciones y collares de arepas en una tierra que lo acogió para siempre como uno de los suyos. Dueño de una voz señorial y exquisita, este maestro de muchos y a la vez maestro de todos, conquistó a su multitudinaria audiencia con la frase: “Con los ojos en la cancha y el corazón en los oyentes”.

Trabajé a su lado en 1992 cuando Múnera Eastman se llevó medio grupo y Wbeimar armó un nuevo combo con el narrador pereirano Gustavo ‘Tato’ Sanint. Siempre nos trató como a unos hijos. Nosotros lo queremos como a un padre. Se va el maestro, se retira a sus cuarteles de invierno para seguir estudiando y aprendiendo. Iván Mejía, Hernán Peláez y Paché Andrade le reconocen a Wbeimar su maestría en el comentario deportivo y que gracias a él aprendieron muchas cosas.

A decir verdad, en Wbeimar Muñoz Ceballos reposa la grandeza del periodismo deportivo en Colombia. Cómo te quiero Wbeimar, te extrañaremos. ¡Gracias por todo!

Chao y hasta la próxima.