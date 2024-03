“Dulio era el campeón repartiendo zapato”

Armando Amaya Núñez llegaba todas las tardes a entrenar con la selección del departamento del Magdalena y para no desentonar con la moda de la década de los 60’s, tenía el cabello largo, de pronto ‘Rasquiñita’ el eterno kinesiólogo de dicho onceno, se quedó mirándolo y le dijo: “No joda te pareces a ‘Ringo’ el vaquero de las películas”. Desde aquella calurosa tarde ya nadie más le dijo Armando.

‘Ringo’ Amaya nació en Santa Marta un primero de marzo de 1952 en el hogar conformado por el ‘cachaco’ Luis Amaya y la samaria Sara Núñez. Su padre tenía tiendas en Barranquilla en el barrio Los Andes y un día doña Fermina Jiménez y su esposo Camilo Núñez abuelos de Armando, les dijeron que si se podían llevar al pelao para Santa Marta y así fue como llegó de seis meses a vivir en el barrio 13 de junio a tres cuadras del estadio Eduardo Santos.

A los 12 años conoció a Leticia Pardo, el amor de su vida, quien vivía en el mismo sector y con quien el próximo 25 de marzo cumplirán 51 años de casados. A propósito de doña ‘Leti’, ella viene siendo la tía del también futbolista ‘Pipe’ Pardo. ‘Ringo’ estaba en la selección del Magdalena en 1968 cuando el Unión salió campeón del torneo colombiano, a los dos años debuta con el equipo ‘bananero’ y permanece hasta 1972 cuando lo compra el Junior.

“Leticia se había ido a vivir a Barranquilla y pensé que la iba a perder, entonces Imre Danko quien era el dueño de Café Almendra Tropical y directivo del Junior, me trae para ‘curramba’ porque yo estaba desesperado cogiendo el ferry para ir a ver a Leticia, la acompañaba al colegio y me devolvía para Santa Marta. Llegué al Junior de los brasileños Caldeira, Víctor Ephanor y ahí jugué con ‘Papo’ Flórez, un crack”. Estuvo en el onceno rojiblanco durante 8 años y destacó a dos personas en particular que tuvieron mucho que ver en su carrera deportiva.

El primero es Alfredo Arango “ya que pasarán siglos antes de que vuelva a nacer uno como él y cómo olvidar al técnico uruguayo Luis Alberto ‘Marciano’ Miloc, quien me enseñó a marcar la punta derecha siendo zurdo, me dio mucha confianza”. Y es que cuando José ‘Puchero’ Varacka llegó al Junior se encontró con una camada de buenos jugadores, recios y con mucho talento. Ese equipo que salió campeón en 1977 consiguiendo la primera estrella para el onceno ‘tiburón’, tenía a un gran portero como el ‘loco’ Delménico y de ahí hacia adelante estaba la muralla china. ‘Rafa’ Reyes, Dulio Miranda, ‘el Jopa’ Berdugo, ‘Ringo’ Amaya, ‘Toto’ Rubio y Julio Comesaña. Daban y repartían suela de lo lindo; los rivales llegaban confesados al viejo estadio Romelio Martínez el cual tenía público esperando desde las 10 de la mañana para que abrieran las puertas del coliseo de la 72.

Si no salían goleados, ¡salían golpeados! Armando no pegaba mucho porque su condición técnica se lo impedía, “pero no joda, Dulio era el campeón repartiendo zapato”. Se marchó para el Tolima en 1980 y no pudo ser campeón ese año. Regresó al Junior y Orlando Víctor Daccarett quien era el presidente por aquellos años, no lo dejó seguir jugando y se retiró. Hizo tres goles en su paso por el profesionalismo y tuvo tres hijos con su amada Leticia. Uno de ellos es José ‘Ringuito’ Amaya quien también fue campeón con el cuadro barranquillero. Vive feliz y orgulloso de sus otros hijos, Armando Rafael y Kevin quienes le sirven al país desde la Policía Nacional y la Fiscalía. Vaya mi abrazo fuerte para un estupendo amigo como el ‘Ringo’ Amaya. Hasta la próxima.