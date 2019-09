En los últimos tiempos Beto y Ángela Patricia Janiot se convirtieron en nuestros mejores aliados para conseguir teléfonos y direcciones de jugadores que algún día lejano de 1949, 1958 y 1960, para citar sólo algunos años, vistieron la camiseta del Club Atlético Bucaramanga.

La llamada a la bella periodista a los Estados Unidos tenía una orden impresa: “Qué hubo mija, regáleme el número teléfónico de Miriam Berto, es que queremos hablar con el papá”. Cuando Beto y yo terminamos de hablar con Ángela, ni bien llegué a la casa, ya tenía en el Whatsapp el contacto.

Luego del diálogo con Miriam, tuve que esperar todo el día para obtener el número de su padre Ernesto Berto, quien a sus 85 años vive en Ituzaingó, una bella localidad en la provincia del Gran Buenos Aires, entre Castelar, Merlo y Morón.

En la noche del sábado pasado realicé la llamada y al otro lado de la línea contestó un tipo simpático, alegre, que se acordaba de todo, que contó en detalle por qué no fueron campeones en 1960, teniendo un tremendo equipo.

Preguntó por su equipo, por Marini, Casalli, Janiot y Solórzano. Por Aceros, Coll, Giarrizo, Montanini y Otero. Fue para él y para mí muy triste contarle que casi todos fallecieron. Que sólo sobreviven, aparte de él, Hugo Scrimaglia en Bogotá, Lácides Otero en Santacruz, un barrio de Girón, y Montanini, con quien me encuentro en la sala de mi casa todos los días.

La voz se le ablandó, se le cruzaron los sentimientos y descolgó balones de nostalgia en el área chica de su corazón y encajonó cada balón contra su pecho cuando le patee desde los 7.197 kilómetros de distancia entre Bucaramanga y Buenos Aires.

Narró todos los hechos importantes que marcaron su carrera, sus inicios como portero en Chacarita, su llegada al Atlético Bucaramanga el 1 de enero de 1960, su participación en el equipo hasta 1965.

Atajó en Banfield, vivió en Estados Unidos y casi todos sus hijos nacieron en nuestra ciudad. Cuando llegamos al tema del año 60, fue contundente y se dirigió al banco técnico en donde se sentaba, si es que iba al estadio, el “Andarín” Barbieri.

El portero argentino contó que llegaban a entrenar a las 9 de la mañana y a las 9 y media el estratega argentino los reunía en la mitad de la cancha y les decía : “Los espero en el billar. No me dejen esperando”. Luego se iba a apostar el 5 y 6, porque los caballos eran su gran pasión.

El ángel alado fue claro al afirmar que irse para Bogotá desde el martes fue una locura, ya que el domingo, cuando enfrentaron a Santa Fe, estaban trasnochados porque toda la semana la mayoría del plantel se dedicó a jugar cartas hasta el amanecer y que el día del partido le tocó a Janiot confeccionar la nómina que saltó al gramado del Campín cuando cayeron 5 a 1. Ahí se le notó la molestia al referirse al tema y recordó que a los cinco minutos de haber arrancado el encuentro, apareció Barbieri sudado y nervioso, venía del Hipódromo de Techo en donde estaba apostando al caballo ganador.

Preguntó por Hernán Peláez, Rafael Pérez Martínez y Luis Fernando Sanmiguel. Recordó cuando fundó La Carreta con Janiot y Boreni. Y remató con una anécdota cuando jugaron en Cali ante el elenco azucarero y al salir del hotel le hicieron pasar una vergüenza a “Cuca” Aceros, ya que le registraron la maleta y le encontraron varias sábanas que sus compañeros le habían metido para gastarle una broma. Sonrió, estalló en sonoras carcajadas, batió sus alas con las que volaba de palo a palo, se secó las lágrimas con las fotos que desempolvó mientras hablábamos. Prometió venir lo mas pronto posible y ahora tengo un amigo que me llama todos los días, como si fuera mi papá. Fue inevitable no emocionarse y no sentir cariño por alguien a quien no veía desde 1983.

Gracias por todo querido ángel de la guarda. Gracias por custodiar la portería del Atlético, ya nos veremos pronto y te voy a dar un abrazo que no vas a querer regresar a tu tierra, porque ésta es tu casa, el cielo eterno de un ángel como vos.

Chao y hasta la próxima.