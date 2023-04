Entre Delfines y el equipo de mi hijo

Tenía días que no iba a ver jugar a mi hijo Juan Felipe, a quien sigo desde que tenía cinco años. Hace un mes jugaron la final del campeonato de La Bastilla, en la cancha del barrio La Victoria ante el Real Santander, en la categoría sub 14, y perdieron ante un muy buen equipo, que a decir verdad tiene jugadores para observar detenidamente. Los nuestros no se quedan atrás, me refiero al Club Deportivo Total Presentación Santander dirigido por los profesores Edwing Cediel, Jimmy Lagos y Jaime Reyes. Es una fusión de jugadores del Colegio Divino Niño con chicos de los diferentes barrios de la ciudad, los cuales han venido trabajando de manera continua desde hace 9 años y los frutos han ido apareciendo poco a poco. Un jugador de otra categoría ya está con el Envigado.

Después de miles de goleadas, han ido ganando torneos de barriada como el de Hacienda San Juan, otro en Girón, salieron campeones nacionales en diciembre del año pasado en un torneo invitacional en San Gil, un mes antes había conseguido el tercer lugar del sub 13 en la Liga Santandereana de Fútbol en donde tuvieron un invicto de más de 11 jornadas, en dos oportunidades han obtenido el subcampeonato del Torneo de La Bastilla y han cosechado miles de experiencias en todas las canchas de Bucaramanga y su área metropolitana.

Samuel Santander, José David y Diego Gutiérrez, Santi Carreño, Gamboa el capitán, Yampol Rueda, Xadier y Daniel Martínez, Matías Almeyda, Juan Felipe Corzo, Sergio Preciado, Juan Diego Santamaría, Jefferson Ramírez, Juan Miguel Mora, Davideer Vargas y Junior Zarruk nos han llenado de orgullo con sus actuaciones cargadas de valentía, esfuerzo, dedicación y entrega, como si fueran profesionales del fútbol. Entrenan de 4 a 6 de la tarde los martes y los viernes, después de salir del colegio, y llegan a las 7 de la noche a hacer sus tareas para ir a clase al día siguiente. Los sábados o domingos juegan liga y no se quejan. Su premio es una copa o una medalla que cuelgan en su pecho en medio de risas y lágrimas.

Como ellos están varios equipos de la zona, tales son los casos de Nantes de Víctor Hugo González, Petizos de Ricardo García, Olympic en donde juegan -y muy bien- los hijos de Fernando Cotes. Águilas Doradas y Comfenalco, entre otros, hacen un proceso formativo muy interesante y con resultados sorprendentes. En categorías mayores tenemos el caso del Club Delfines que arrancó su proceso a mediados del 2008, llevó al profesionalismo a más de ocho jugadores, entre ellos a Michael Rangel. Después de un par de años de ausencia, reaparecieron y de qué manera, al ganar el Torneo de la Cancha Marte, el prenacional organizado por la Liga Santandereana de Fútbol y fueron subcampeones del Torneo de Villa Concha en Piedecuesta.

Ya están enviando jugadores al exterior, se organizaron e hicieron alianza con el volante antioqueño Juan Carlos Quintero, tienen en su junta directiva a Luis Gabriel Rey, a Pedro Ballesteros, a don Otoniel Díaz antiguo directivo del Atlético Bucaramanga, a su hijo Pike y a Gabriel Carrillo. Los dirige Jorge Ramoa y a su lado está mi hermano Roberto. Todos se comportan como si fuera un equipo profesional. Al igual que los clubes de nuestra zona, tienen procesos, aportan jugadores al profesionalismo colombiano y mientras tanto por los lados del Bucaramanga, a llorar como los guaduales, carecen de jugadores en la cantera y no tienen alma.

¡Deberían aprender de los demás! Y actual con sensatez. Chao y hasta la próxima.