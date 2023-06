Hace días observé un video en Twitter que me conmovió. El mismo contenía un relato emocionado del maestro Javier Máximo Goñi quien trabaja desde hace un cuarto de siglo en Radio Oriental del Uruguay. Sus descripciones eran tan perfectas que me fui de cabeza por el túnel del tiempo y alcancé a llegar hasta el 16 de julio de 1950, el día del ‘Maracanazo’.

El veterano narrador movía sus manos con micrófono incluido tratando de pintar en el aire del Estadio Único de La Plata en Argentina lo que acababan de hacer los muchachos de la sub 20 a quienes ellos con cariño les dicen gurises, les llaman botijas. Sus audífonos estaban torcidos, su boina color café le servía de visera a sus lentes, su voz estallaba en todos los rincones de su país como el fuerte oleaje en Punta del Este. El frío reventaba su garganta, mientras un saco azul lo protegía de la baja temperatura en la ciudad de las diagonales.

Pero el frío era lo que menos importaba. Se calentaron con el mate y el juego de los aguerridos herederos de ‘La Celeste’. Esa camiseta que se convierte en armadura a la hora de ir a las batallas. A los uruguayos se les sale el corazón en cada pelota que disputan, desde que cantan el himno les brota por los poros un sentimiento que solo ellos poseen. Las primeras letras de su himno es un grito de guerra, ¡Orientales, la Patria o la tumba!, ¡Libertad o con gloria morir! El rostro se les transforma, las pulsaciones hacen hervir la sangre a una temperatura jamás alcanzada por humano alguno. Cada grito en la cancha para que regresen o para ordenar a sus compañeros es un trueno que acompaña las tempestades en territorio ‘charrúa’. Estos gurises y botijas heredaron de ‘El Negro Jefe’ Obdulio Varela una voz de mando que retumba desde 1950.

El maestro Javier elevó su voz al nivel máximo del firmamento. Nos hizo recordar esos gritos emocionados de Gallardo y Cheto Pelliciari cuando junto a Luis Víctor Semino relataron el gol inmortal de Alcides Ghiggia ante Brasil en la final del campeonato del mundo en el estadio “Mario Filho”. Solo se oían sus voces y como lo dijo alguna vez el viejo Alcides: “Solo tres personas han conseguido silenciar al Maracaná, el Papa, Frank Sinatra y yo”. Tal vez Sinatra le regaló algo de voz al narrador de Radio Oriental para que terminara de describir lo que acababan de hacer los dirigidos por Marcelo Broli.

Javier recorre todos los días 40 kilómetros para ir a trabajar. Relatar es su pasión y su manera de vivir. Hablé con él, se conoce la historia del fútbol de su país como el que más. Hablamos de los uruguayos que vinieron a Colombia, de Shubert Gambetta, de Eusebio Tejera y de Jorge Bava. Citamos a Sasía, a Morena, recordamos la batalla de Colombia ante Uruguay en el Centenario cuando Zape se convirtió en leyenda. Mencionamos a un amigo en común, Héctor Méndez, a Mario Patrón, a De León, a Luis Cubilla, a mi amigo del alma Juan Martín Mujica y cómo no a Raúl Bentancur.

Ya lo había visto en alguna Copa América, en algún mundial, pero no lo había escuchado. Su relato llegó al alma, me provocó convertirme por un instante en un botija para que me narrara un gol, ese que convocó el patriotismo de los uruguayos y les hizo brotar lágrimas de emoción que fueron a morir al Río de La Plata. Un abrazo querido maestro, gracias por todo. ¡Hasta la próxima!