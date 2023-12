“Felipeláez, mataron a mi papá”

El 20 de noviembre de 1985 se estaba jugando un partido en el estadio Alfonso López entre Atlético Bucaramanga y Millonarios, cuando le dijeron a Juan Manuel González que habían llamado desde Caracol Manizales para avisarle a los hermanos Hernando, Jaime y Martín Alonso Henao Hoyos que se comunicaran con su casa. Martín trabajaba con nosotros y estudiaba Comunicación Social en la Unab, cursaba apenas el segundo semestre y jugaba conmigo en el equipazo de fútbol que teníamos en el claustro universitario.

Esa noche, despejada y calurosa, el equipo embajador le afrijoló tres al Bucaramanga. Fue la noche cuando Juan Gilberto Funes sacudió a Landaburu y anotó dos de los goles con los cuales Millonarios le ganó al equipo dirigido por ‘Coco’ Forero. Apenas Hernando pudo mover el carro del parqueadero, llegó a su casa y le informaron que en el barrio Villa Pilar, muy cerca a su hogar, habían asesinado a su padre. Alquiló una avioneta y se fue junto a sus hermanos Jaime y Martín para acompañar a doña Mariela y poder darle el último adiós a su papá, Hernando Henao Vélez, un hombre demasiado honesto que toda la vida trabajó en el poder judicial y que tenía dos columnas en el diario La Patria –Miscelánea y Desde el cafetal- desde las cuales denunciaba el famoso ‘Robo al departamento de Caldas’.

Desde que conocí a Martín Alonso lo comparé con su padre. Este diminuto puntero izquierdo de la selección de su departamento era frentero, sin pelos en la lengua para decir las cosas, respetuoso pero acalorado a la hora del debate y sobre todo si algo le olía mal en el mundo del deporte, ¡lo denunciaba! Oriundo de Pensilvania (Caldas), igual que sus padres y sus hermanos, Martín Alonso llegó a Manizales siendo un niño y jugaba al fútbol en las empinadas calles de la hermosa ‘Ciudad de las puertas abiertas’. Jugó al lado de Ricardo ‘Chicho’ Pérez, Carlos ‘Panelo’ Valencia y Carlos Arturo ‘Eneas’ Peláez entre otros. No solamente se desempeñaba como puntero izquierdo, también como volante diez. Era zurdo, exquisito, gambeteador, le pegaba muy bien a la pelota y aparte de eso: ¡guapo! No se arrugaba, era alzado y respondón.

Estando en la universidad, lo llamó Javier Giraldo Neira y le dijo que si quería ser el corresponsal de Nuevo Estadio en Bucaramanga. El ‘enano’ no dudó en responder que sí y llegó emocionado a contarme. Cuando su padre se enteró, le envió una carta bellísima y le escribió la siguiente frase: “Querido pichón de periodista, el silencio antes que la adulación inmerecida”. Cada vez que nos tomábamos unos aguardientes, Martín recordaba esa frase y se le escurrían las lágrimas. Su cariño hacia quien esta columna escribe fue tan grande, que cuando él no podía hacer el informe para el semanario Nuevo Estadio me pedía el favor y eso se convertía en todo un honor, porque en este país leer Nuevo Estadio los lunes era algo sagrado. Ahí no escribía cualquiera.

Transmitimos muchos partidos juntos, nos enamoramos del fútbol de Maturana desde que dirigía a su Once Caldas del alma, nos abrazamos cuando el ‘blanco-blanco’ ganó la Copa Libertadores y nos declaramos admiradores y seguidores de Hernán Peláez. Por eso Martín siempre me dice ‘Felipeláez’ desde entonces. Recuerdo con tristeza y hasta rabia, aquella noche del 20 de noviembre de 1985: “Felipeláez, mataron a mi papá”. Martín Alonso hace parte del inventario de los grandes comentaristas que brotaron de las laderas del volcán nevado del Ruíz y siempre va a tener un espacio en mi corazón por ser un estupendo y extraordinario ser humano. Un abrazo y hasta la próxima.