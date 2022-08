La Concha Acústica

En el mes de junio de 2009 me encontraba de visita en Buenos Aires y por cosas de la vida me encontré con Camilo Villamizar quien durante algunos años trabajó en la sección de deportes de Vanguardia y se había ido a Argentina a realizar un curso de técnico de fútbol en la AFA. Luego del encuentro y la entrega de unos paquetes que le enviaban desde Bucaramanga sus padres Eduardo y Nancy, Camilo me preguntó si conocía a Alberto ‘toscano’ Rendo.

Mi respuesta no solo fue afirmativa, le conté la historia de un gran futbolista, zurdo, con unas condiciones técnicas muy exquisitas y aparte de ser un volante ocho, tenía gol. Militó en San Lorenzo y Huracán, cuya rivalidad es de vieja data y caminó por el balompié mexicano. Cómo sería la rivalidad entre los ‘Quemeros’ de Huracán y los de Boedo, que el día que firmaron su traspaso de San Lorenzo a Huracán, los hinchas quemaron una funeraria.

‘Toscano’ Rendo vivió jornadas memorables como cuando los argentinos ganaron en Brasil la Copa de las Naciones, derrotando en franca lid a rivales tan duros como Portugal, Inglaterra y paseando a los locales en Pacaembú con un 3 a 0 inolvidable.

Camilo cuadró un encuentro en un bellísimo restaurante del centro de Buenos Aires y allí entre lunetas, croissants y varias tazas de café, hablamos de fútbol y de la época en la cual él vino a dirigir al Bucaramanga en enero de 1979. Alberto vino acompañado de su esposa y uno de sus hijos y trajo como refuerzos al ‘tano’ Alejandro Juan Onnis, un volante sensacional, al defensa central Ricardo José Rodríguez quien venía procedente del Atlético de Madrid y con ellos llegó el delantero Claudio Premici. A Claudio y al ‘negro’ Rodríguez los conocía porque vistieron la camiseta de San Lorenzo. Ese Bucaramanga de 1979 era un muy buen equipo, enfrentaron en un partido amistoso a Argentinos Juniors con Maradona a bordo, pero poco a poco el onceno bumangués se fue cayendo y Alberto fue licenciado antes de finalizar la temporada.

De ese encuentro nació una anécdota genial: resulta que cuando llegaron a Bucaramanga los alojaron en el Hotel Andino y a los pocos días los directivos encabezados por Carlos Di Marco quien era el gerente deportivo y Eduardo Villamizar entre otros, le consiguieron un apartamento en el edificio Coomagisterio V y cuando salieron a conocer los alrededores con la administradora del mismo, la señora los llevó frente a la Concha Acústica en el barrio Mejoras Públicas.

La veterana administradora les señaló: “Ahí queda la Concha Acústica, un sitio en donde se presentan actos culturales en la ciudad”. Con Alberto y su esposa, estaba Diego, su hijo, quien tenía cuatro años. Ni bien había terminado la señora de hablar, el niño ripostó: “No creo que sea la Concha Acústica, ¡debe ser la concha de su madre!”. Las risas y la vergüenza de ellos, no se hicieron esperar. ‘Toscano’ jamás olvidará aquella anécdota. Nosotros tampoco te hemos olvidado querido Alberto. Saludo especial en la fría y hermosa Buenos Aires. Chao y hasta la próxima.