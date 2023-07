La verdadera historia del 5-3

Corría el año 1975 y el Torneo Finalización indicaba que Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla se debían enfrentar aquel miércoles en la noche. El mes no lo recuerdo, han pasado 48 años y a veces la memoria no encuentra estos datos en sus archivos. Eduardo Gillio vivía en el centro de la ciudad y se paró en la esquina de la carrera 21 con calle 35 buscando un taxi que lo llevara hasta el estadio Alfonso López. Ya iban a ser las siete de la noche y el brasileño no encontraba transporte hasta que pasó un motociclista y al reconocerlo lo llevó hasta el escenario de la 14 en pleno corazón del barrio San Alonso.

El estadio estaba abarrotado y largas colas se veían en las afueras del mismo. Víctor Pignanelli le pegó una vaciada al puntero izquierdo ya que sin él, no existían ni Vilarete ni Arango. Eduardo era el complemento ideal de los dos samarios. El equipo calentó como nunca y al saltar al terreno de juego se encontraron con más de 22.000 personas en las graderías. Junior salió bajo una silbatina infernal y a Delménico le hicieron cambiar el buzo negro por uno rojo ya que se confundía con el uniforme del árbitro central.

El primer tiempo fue todo para el Junior. Víctor Ephanor se dio un banquete y le pegó un baile impresionante a Frascuelli y compañía. Ese año el onceno ‘tiburón’ tenía un ataque fantástico con Angulo, Víctor Campaz y los hilos los manejaban Sergio ‘El flaco’ Cierra y Carlos Monsalve. Atrás mandaba ‘Boricua’ Zárate y el recién desempacado Juan Carlos Delménico quien llegó con 20 años de edad a nuestro país. La goleada ya iba por tres y si no es por Miguelucci, Junior se hubiese ido a los vestuarios con cuatro goles a favor. Terminado el primer tiempo, Víctor Pignanelli se fue furioso al vestuario y les dijo hasta de qué se iban a morir. ‘El loco’ Vilarete le dio dos palmadas en el hombro y le dijo: “Tranquilo don Víctor que ahorita salimos y les hacemos cinco”.

El lateral izquierdo Gabriel Hernández le habló duro al grupo y entre todos le pidieron a Frascuelli que apretara a Ephanor porque si no los llenaban. El equipo no duró ni diez minutos en el camerino, salieron a comerse vivo al Junior. Gillio, Vilarete y Arango echaban fuego por boca y nariz. No hablaban, solo se miraban. Ya sabían lo que tenían que hacer. Al sonar el silbato, los cuatreros de Pignanelli se fueron encima del Junior. Los rojiblancos no esperaban esa tempestad de fútbol y goles. Se les volteó el ferry llegando a Bocas de Ceniza, un remolino de buen fútbol los envolvió y les dejó en medio de un fuerte oleaje provocado por un par de lanchas con motor fuera de borda: el bogotano Gabriel Hernández y el antioqueño Carlitos Gaviria.

Delménico terminó con dolor de cintura, se tuvo que agachar cinco veces para recoger el balón del fondo de las piolas. El estadio parecía un manicomio, la gente que se quedó afuera del escenario al escuchar tantos gritos de gol tumbó las puertas de la tribuna de oriental e ingresó a la fuerza. Nadie se quería perder el espectáculo. Varias cosas pasaron esa noche: El Bucaramanga se empezó a concentrar en la casa de la carrera 27 con 18 para que jugadores como Gillio no llegaran tarde. Además, don Víctor escogió a Carlos Gaviria como su compañero de habitación para tomarse un par de rones y hablar hasta las dos de la mañana. Esa noche fue inolvidable y si no, ¡pregúntenle a Delménico! Hasta la próxima.