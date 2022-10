“Le salvé la vida a ‘mozzarella’ López”

Hace varios días, mi ahijado Fabían Blanco y yo, nos encontramos con el médico Juan Guillermo Chalela para charlar sobre su paso por el fútbol colombiano y concretamente por la Comisión Arbitral de la Dimayor, en la cual él estuvo durante los agitados años 80 y 90. Juan Guillermo heredó de su padre José Chalela Chalela no solamente la honestidad, también el amor por el fútbol. Recordemos que don José fue presidente de la Dimayor desde 1956 hasta 1976, cuando lo sacaron a patadas de la entidad y al poco tiempo falleció mientras presenciaba un clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe en el estadio El Campín. El único homenaje que le hicieron fue el de ponerle el nombre de Torneo José Chalela Chalela a los campeonatos que se jugaban por aquellos años.

Con Juan Guillermo recordamos varias anécdotas que marcaron la historia de nuestro controvertido balompié, entre esos hechos, cuando le salvó la vida al árbitro Lorenzo ‘mozzarella’ López. Resulta que la Comisión Arbitral determinó que la terna que debía pitar los partidos sería sorteada minutos antes de los encuentros para evitar los sobornos. Los árbitros viajaban a las ciudades y en cada ciudad había un veedor de la Dimayor, el cual debía hacer el sorteo en el vestuario antes de cada partido. Se sacaban de una bolsa las tres balotas y así eran elegidos tanto el árbitro central como los jueces de línea.

Al doctor Chalela lo llamaron una tarde y le dijeron: “No permita que Lorenzo López vaya a Santa Marta porque lo van a matar”. Juan Guillermo le comunicó a López que no viajaría a la bahía más linda de América y la pataleta del árbitro no se hizo esperar. A los pocos días, el médico recibió en su consultorio un sobre que contenía una nota escrita y una bala. La nota rezaba: “Gracias a usted no matamos a ese hijueputa de ‘mozarela’ López. Esta bala era para él”. López buscó a Juan Guillermo y le agradeció no haberlo ternado para aquel juego. Sin embargo al poco tiempo le tocó salir del país en un avión de carga ya que lo iban a asesinar por unas denuncias que él hizo y en las cuales involucró al controvertido dirigente Álvaro González Alzate.

Recuerdo que en 1988 tuve que viajar a Cúcuta para cubrir un partido entre Cúcuta y Pereira. Luego del encuentro, fuimos a cenar a un restaurante de comida típica antioqueña y estábamos allí con varios periodistas de la ciudad. De pronto llegaron al lugar los directivos del Cúcuta y detrás de ellos, ‘mozarella’ López. A los pocos minutos directivos y árbitros se pararon y se fueron para otro restaurante a cuadrar el favor. Salieron despavoridos porque al sitio también llegaron los directivos del Pereira.

A Juan Guillermo le tocó una época dura en el fútbol colombiano, llena de componendas, arreglo de partidos, sobornos arbitrales y el asesinato de Álvaro Ortega entre otras cosas macabras. Soportó una cascada de críticas por parte de Javier Giraldo Neira, quien lo acusó de ser hincha del América. Juan Guillermo salió esa noche en la Polémica de Caracol y le dijo al doctor Peláez que era su hijo quien era hincha del América y él como padre lo había acompañado al Campín. Lo que Giraldo Neira ignoraba, es que el hijo de José Chalela Chalela, era y sigue siendo hincha del Bucaramanga. Es el único, porque los demás son hinchas de Millonarios y creo que de Santa Fe. Un abrazo y hasta la próxima.