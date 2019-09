Hace un par de días mi amigo Sergio Prada publicó en redes sociales una foto con el jugador antioqueño Gustavo ‘Mísil’ Restrepo, con motivo de su nacimiento hace 50 años en Medellín y quien desde 1988 hizo parte de los puros criollos del Atlético Nacional, el cual bajo la batuta de Francisco Maturana salió campeón de la Copa Libertadores en 1989. Mísil con tilde en la í, era integrante de un onceno que tenía a Higuita, ‘Chonto’ Herrera, Andrés Escobar, ‘Coroncoro’ Perea, Leonel Álvarez, ‘Palomo’ Usuriaga y Tréllez, entre otros.

A Gustavo le tocó esperar el turno, poseía una fuerte pegada con pierna derecha - de ahí su remoquete -, era dueño de una técnica para manejar el balón como pocos en el país y tuvo que esperar el llamado del odontólogo chocoano al primer equipo y posteriormente a la selección Colombia.

Fue campeón con el equipo verdolaga en el 91 y el 94, integró la espectacular plantilla dirigida por ‘Bolillo’ Gómez en el preolímpico de Asunción en Paraguay en 1992 y jugó en Envigado y Medellín, es decir hizo el recorrido por el metro de la capital antioqueña, vistiendo las camisetas de sus equipos emblemáticos con muy buenos resultados deportivos.

Cuando llegó la hora de partir, recibe una llamada de su amigo Carlos Mario Hoyos, quien había tomado las riendas del Bucaramanga y sin dudarlo aterriza en Palonegro, para hacer parte de una plantilla en la cual él era el jugador de más renombre. Se hizo una campaña impecable y la tarde de Armenia jamás se borró de su mente. En una entrevista que le hice en diciembre de 2017, ‘Mísil’ Restrepo narró como si estuviese en el césped del estadio Centenario, la jugada que catapultó al Bucaramanga rumbo a la final ante América 20 años antes. El árbitro Rafael Sanabria levantó su mano izquierda e indicó que adicionaba 3 minutos.

Quindío ganaba 1 a 0, Chepe Castañeda reanuda con pierna derecha hacia el mismo costado en donde recibe Gustavo, quien atraviesa la mitad de la cancha y con una tranquilidad asombrosa levanta el balón al corazón de área y ese balón es rechazado por Miguel Marrero. El rebote lo toma el volante búcaro Diego Pizarro quien hace una “veintiuna” como si estuviese en el patio de la casa y la tira de nuevo al costado derecho en donde cayó como una gota de agua en un cactus el veterano lateral-volante quien de nuevo y con una clase difícil de igualar, tiró el centro que cabeceó ‘Mincho’ Montañéz al ángulo izquierdo del arquero Aguirre, quien despejó a medias y el balón le cayó al ‘Fantasma’ Ballesteros el cual perforó la red de los cuyabros. Allí fue el pandemonium, “¡Orlando corría para donde estaban los hinchas, mis compañeros se abrazaban y yo salí disparado a donde Carlos Mario porque estaba sólo y yo le tenía que agradecer que hubiese confiado en mí cuando no tenía equipo!”.

Por nuestro lado pasaban Manuel Martínez, Oyé Flavié, Manuel Galarcio y el resto de los integrantes del 97. Todos escuchaban mis preguntas y el relato de él en silencio. El ‘Mísil’ con sus ojos enrojecidos siguió recordando cuando el avión que los traía de Armenia aterrizó en el aeropuerto de la capital piñera y la gente invadió la pista, los abrazos de los miles de hinchas, el recorrido en el bus durante 2 horas para llegar a Girón y otras 3 para llegar al hotel de concentración en la calle 34 con 24.

En ese instante, Restrepo no aguantó las lágrimas y se produjo un deshielo en el iceberg de su corazón para soltar delante de sus casi 20 hermanos que le regaló el fútbol la siguiente frase: “¡Haber jugado aquí y vestido estos colores del Atlético Bucaramanga, fue lo más grande que me pasó en la vida!”. A todos nos tocó secar nuestro llanto en los manteles del “Viejo Chiflas” y sinceramente no lloramos... fue un misil que nos cayó en el ojo. Así nada más, porque las palabras sobran.

Felíz cumple Gustavo querido, te deseamos larga vida y gracias por todo. Chao y hasta la próxima.