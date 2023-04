Hace 17 días Víctor Di Marco y su hermano Carlos fueron los anfitriones de un almuerzo con invitados muy especiales como Luis Gabriel Rey, Eduardo Villamizar, Gilberto Ramírez, Edward Fernández, Heriberto Vargas, Julio Torres y su hijo Junior, Gloria González, Juan Pablo ‘Bombi’ Arias y los hermanos Martín y Norberto José Peluffo. Luego de los respectivos saludos y abrazos de rigor, empezamos a contar historias con algunas anécdotas de por medio.

Por algún motivo saqué la de la famosa reunión en la Hostería DI Marco en 1977 -cuando quedaba en la carrera 33 con 47- la cual continuó en mi casa que estaba situada al frente del restaurante del ‘Colorado’ Raúl Roque. Tener en mi hogar al ‘Troesma’ Oswaldo Juan Zubeldía, a Montanini, al ‘Ñato’ Peluffo, a Raúl, no era cosa de todos los días.

Carlos Di Marco estaba sentado a mi izquierda y de pronto sirvió de entrada un relato que me sazonó el alma con chimichurri. Resulta que el 13 de febrero de 2011, ‘El Colorado’ Di Marco se despertó en su casa de la carrera 35 A con 46 y antes de desayunar le dijo a su esposa Marta Jiménez lo siguiente: “Anoche estuvo aquí en la casa ‘El Ñato’, venía con dos maletas y me dijo que se iba para Buenos Aires, vino a despedirse. Estuvimos conversando largo rato en la sala, nos contamos toda nuestra vida, qué nostalgia la que tengo”. Mientras el interior izquierdo seguía hablando, su señora lo miraba y le decía: “De qué me hablas, ¡aquí no vino nadie!”. El número diez de las divisiones menores de River Plate, Talleres de Remedios de Escalada, Almagro, Tigre y Junior de Barranquilla, insistía en que su hermano del alma había estado la noche anterior conversando con él en la sala de su casa.

Se habían criado en Villa Urquiza, se conocieron cuando tenían 10 años y desde ahí nunca dejaron de jugar juntos, de conversar, de vivir por y para el fútbol. Raúl le puso el apodo de ‘Ñato’ a Peluffo. Era el único que le decía así. Norberto Juan, sobrino de Domingo Peluffo un expresidente de la AFA y de San Lorenzo de Almagro, le devolvió atenciones bautizando a Di Marco como ‘El Colorado’. El dueño de la panadería La Preferida había jugado en Defensores de Belgrano antes de llegar a Colombia y concretamente al Bucaramanga en 1949. Pero a Peluffo le hacía falta su entrañable amigo y no dudó en llamarlo para que se viniera a jugar al Atlético en 1950 e hiciera parte de una delantera fabulosa integrada por los argentinos Pesarini, Zazzini, Gambina y el peruano Agurto.

Al día siguiente, 14 de febrero de 2011, timbra el teléfono en la casa del ‘Colorado’ y le soltaron la noticia de la muerte del ‘Nato’. Se había ido con sus maletas al cielo, para su Buenos Aires natal, no sin antes despedirse de su hermano del alma. Raúl Roque también estaba enfermo, no la pasaba bien. La partida del ‘Nato’ Peluffo lo afectó demasiado. Sus silencios se hicieron más prolongados. ‘El Colorado’ entendió que también debía alistar maletas. Guardó sus guayos con tacos de madera, sus viejas y desteñidas pantalonetas y sus mocasines vinotinto. El 5 de agosto del mismo año se marchó para siempre, se fue para Buenos Aires. En la escalerilla del avión celestial lo estaba esperando su amigo de siempre, Norberto Juan, ‘El Ñato’, el de Villa Urquiza. Cuando Carlos terminó la historia, tocó secarnos las lágrimas con el mantel. Chao y hasta la próxima.