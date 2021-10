La boletería se vendía como pan caliente y don Gerardo Freire, padre de Carlos Freire, un amigo del colegio, nos había comprado las boletas en el Café Centenario el jueves 8 de octubre de 1981 para asistir al partido entre el Bucaramanga y el Junior de Barranquilla aquel domingo 11, el que decidía quién entraba y quién se quedaba del octogonal de fin de año. El viernes íbamos a una fiesta y nos reunimos en casa de Carlos. Don Gerardo, más conocido como Carlos Del Castillo, famoso cantante de boleros de la Orquesta Aída nos soltó una noticia que casi nos hace llorar. “¡Muchachos vendí las boletas, tenía un presentimiento y las vendí!” Nuestras caras debieron ser de espanto, Carlos se enojó tanto que discutió con su papá y la verdad esa noche no la pasamos bien en la fiesta de 15 años a la cual nos habían invitado.

Al otro día le dije a papá que necesitaba que nos comprara las boletas. Mi padre las sacó del bolsillo de su bata y con ese despertar tan feliz, mi hermano Robert y yo empezamos a llamar a Henry Jaramillo y a los hermanos José y Carlitos Montoya. A ellos se sumaron más de 7 amigos con los cuales madrugamos ese domingo para irnos al estadio y solo a la una de la tarde, pudimos ingresar a un escenario que estaba casi lleno desde las 10 de la mañana. La fiesta era impresionante y cuando los equipos saltaron al terreno de juego, millones de papeles picados y serpentinas cayeron sobre nuestras melenas. Con los goles de uno y otro equipo, el estadio rugía. Cuando viene el gol de Tutino se arma un jaleo bravo, con discusiones y alegatos de parte de los técnicos y los jugadores del Bucaramanga quienes sostenían que era en fuera de lugar. La policía intervino y los hinchas agolpados en las mallas empezaron a moverlas, incitados por algunos locutores y comentaristas de la época incluido Edgar Perea. Ellos se aceleraron aún más con el penal que le cometen a Frascuelli y que dejó de sancionar el juez bogotano Eduardo Peña.

¡Ahí fue la hecatombe! Troya era un jardín infantil al lado de aquello que presenciamos esa tarde. Puños, agresiones, patadas, botellazos y pedradas que iban y venían contra los jugadores del Junior y los jueces del encuentro. Cuando la policía no supo qué hacer, apareció por la puerta sur de maratón, un piquete de más de treinta o cuarenta soldados con sus uniformes color caqui bastante sucios por cierto y al ver el descontrol de más de dos mil o tres mil personas en el terreno de juego, decidieron disparar. Cuando las primeras balas rebotaron en la tribuna de occidental, salí corriendo sin mirar atrás y dejé botado a mi hermano y a mis amigos, en medio del griterío y la confusión. Logré salir por el sector de norte y llegué al parqueadero del Coliseo Vicente Díaz Romero. Los disparos de los fusiles retumbaban y ahora que recuerdo con más calma, la gente huía por entre los carros como si fuera la película Día de Independencia. ¡Ni más ni menos! Del carrerón que pegué, atravesé San Alonso y aparecí en Quebrada Seca, una cuadra más arriba del Hospital Ramón González Valencia. Volé por el barrio Álvarez hasta llegar a mi casa ubicada frente a la Casa del Diablo. Creo que ese día batí el récord del mundo en diferentes distancias. Cuando mamá me preguntó por mi hermano, le dije que lo había dejado botado en el estadio. Me dio una tanda que todavía duele. Salí con Papá en el carro a buscar a mi hermano y cuando llegamos a la carrera 33 con 47 frente al Almacén Leo, ahí estaban en casa de los Jaramillo, mi exaltado hermano y mis amigos, raspados y asustados pero vivos, gracias a Dios. Robert tenía una herida en su clavícula derecha producto de un bolillazo que le dio un policía cuando salían del escenario. La ciudad era un caos. Las sirenas aullaban como lobos esteparios y de un momento a otro decretaron toque de queda, porque el ejército tomó no solo el control del estadio, también de la ciudad.

Mañana se cumplen 40 años de aquella masacre y como cosa curiosa se juega 40 años después un Bucaramanga-Junior. Tal vez la vida y el destino se unieron para que nadie olvide ese macabro episodio. Las víctimas reclaman justicia ante tanta impunidad y negación de un hecho, del cual fuimos testigos más de 30.000 personas. El horror de aquella tarde se quedó instalado para siempre en nuestras memorias. ¡Todo porque mi papá compró las boletas que don Gerardo había vendido y nos encontramos de frente con la muerte! Para los familiares de las víctimas que conocimos y para las que nunca supimos ni siquiera el nombre, un fuerte abrazo. Jamás los olvidaremos. Hasta siempre.