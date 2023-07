La tarde del 11 de octubre de 1981 estaba gris, el sol se había ocultado y el ambiente dentro del estadio Alfonso López estaba caldeado. El Atlético Bucaramanga iba perdiendo 2 a 1 ante el Junior de Barranquilla y el segundo tanto del equipo tiburón anotado por el volante argentino Juan Miguel Tutino dejó en el aficionado búcaro la sensación de que había sido en fuera de lugar.

Tan pronto se reanudó el juego, Frascuelli llevó la pelota hasta el área rival y se la entregó a su paisano Sergio Omar Saturno, quien me cuenta 42 años después que la falta se la cometieron a él. “Rubio me atravesó la pierna y sentí un empujón, caí y apenas me levanté tomé la pelota con las manos y la puse en el punto penal. El referee cobró mano mía y yo le reclamaba, le decía de todo y el tipo solo sonreía, no me dijo nada”. Saturno Di Gregorio, un delantero argentino nacido en Parque Patricios el 18 de septiembre de 1960 y comprado por el Atlético Bucaramanga en 25.000 dólares en junio del 81, narra la historia como si hubiese ocurrido ayer.

El habilidoso puntero derecho inició su carrera en Talleres de Remedios de Escalada en 1979 para luego venir al Bucaramanga gracias a la recomendación de Federico Vairo, aterrizó en nuestro país en julio de 1981, un martes en la madrugada para ser exactos y ese mismo día pateó algunos balones en el Parque Nacional, mientras el ‘Beto’ Janiot quien por aquella entonces estudiaba Arquitectura en la Javeriana le sirvió de arquero por orden de su papá, el cual era el técnico del Atlético junto a Montanini.

El miércoles Sergio Saturno debutó con gol ante Millonarios y al otro día un titular grande adornaba las páginas deportivas de Vanguardia Liberal: “Atlético Bucaramanga le ganó uno a cero a Millonarios, con un gol de otro mundo”. El autor de la nota fue el cronista Fernando Pabón. Este ‘extraterrestre’ tuvo que soportar días después una brutal agresión por parte de un defensor central llamado Jorge ‘Fractura’ Bermúdez, quien se estaba comiendo un baile por parte de los atacantes argentinos Díaz, Paruzzo y Saturno. Este bárbaro corrió 30 metros y le metió una trompada a Sergio Omar destrozándole la mandíbula. Por este motivo tuvo que tomar caldos durante un mes con un pitillo y cuando se recuperó volvió a la titularidad de un onceno fabuloso que tenía jugadores como Diego Umaña, Tano Onnis, ‘Papo’ Flórez, Rómulo Otero, Wilman Conde, ‘Pacho’ Maturana y ‘Bombillo’ Castro entre otros.

Cuando la gente ingresó a la cancha rompiendo las mallas de las tribunas, se armó una gresca impresionante. Los hinchas perseguían a la terna encabezada por Eduardo Peña y también a los jugadores del Junior. Cuando inician los disparos por parte del pelotón de soldados del Batallón Caldas, Sergio Saturno salió como platillo volador y corrió más de 80 metros porque en ese momento estaba cerca de la portería defendida por Delménico. “Lo que más me dolió aparte de todos los muertos que hubo, fue que Edgar Perea me culpara de la tragedia”. Tutino me dijo lo mismo hace 5 años en su casa en Quilmes, “En un periódico escribieron que por culpa de mi gol se desató esa masacre”. Al irse del Bucaramanga Saturno jugó en El Porvenir, Lanús, Gimnasia, Huracán y en Boca Juniors. Boca lo compró en 400.000 dólares. Hizo más de 100 goles y desde hace años forma jugadores juveniles. Nunca olvida nuestra ciudad, así viva en otra parte del planeta. Un abrazo Sergio y hasta la próxima.