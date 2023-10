“Quiero ver a Américo”

Tenía muchos años de no ir al barrio Santa Cruz ubicado en el municipio de Girón. Era sábado, nueve de septiembre para ser más exactos. Habíamos cuadrado una cita con el delantero soledeño Lácides Otero, quien reside desde hace muchos años allí junto a sus hijos y sus yernos, en una cómoda casa en la cual el viejo Lácides tiene asegurado dos puestos: el de la mecedora en la terraza de su casa y el del sofá frente al televisor.

El cielo de aquella mañana estaba más azul que el mismo cielo y la brisa sacudía los árboles y pinos del sector. Por un momento pensé que estaba en Barranquilla o en la misma Soledad. Las casas y las calles tienen un parecido impresionante a ‘Curramba’ y sus alrededores. La familia Otero nos recibió con mucho cariño y Lácides quien estaba vestido con una bermuda color café, una camiseta blanca y unas sandalias, se sentó dispuesto a recibir las preguntas que le íbamos a formular para las Crónicas de Oro, una sección del noticiero Oro Noticias el cual se emite todos los días por el Canal TRO.

Cuando le preguntamos por su pasado futbolístico, Lácides salió corriendo como cuando Miguel Zazzini le tiraba la pelota al vacío y no se calló más. Habló de sus inicios en el Sporting de Barranquilla y de su llegada al profesionalismo. Aclaró que no era ni es hincha del Junior, él será por siempre del Sporting, un equipo que estuvo en la primera división desde 1950 hasta su desaparición del profesionalismo en 1953 y en 1988, 35 años después, reapareció de la mano de Edgardo Barros para convertirse en el equipo número 15 de la Dimayor.

Nos contó que estuvo en el Cúcuta, que también vistió la camiseta del Unión Magdalena, del Nacional. En Medellín un periodista cuyo nombre no recuerda lo bautizó con el remoquete de ‘El Jeep’ Otero. Era un todo terreno, salía muy fácil del barro, metía primera y hasta la doble tracción para eludir rivales en la llanura o en la montaña. Era rápido, tenía carrocería para ir al choque con los rivales. Era un jeep muy pequeño, pero si tenía que estrellarse con una tractomula no le temblaban las piernas.

Se me ocurrió llamar a Ernesto Berto quien durante algunas temporadas fue arquero del Atlético Bucaramanga y también su compañero en aquel fabuloso equipo de 1960. Sí señores, el mismo de Berto, Scrimaglia, Marini, Casali, Janiot y Solórzano. El de siempre, con Aceros, Coll, Giarrizo, Montanini y Otero. La tecnología permitió que luego de más de 60 años se volvieran a ver. Se saludaron, se les quebró la voz, se les encendió el motor del alma, sonrieron, le cargaron la responsabilidad a los directivos de la época por haber viajado 6 días antes a Bogotá para el crucial partido ante Santa Fe. El mismo que definía el título de ese año. Se fueron de frente contra el entrenador, más conocido como ‘El Andarín’ Barbieri. Un sinvergüenza que jugaba cartas y que convirtió el Hotel Regina en un casino. Ese domingo de noviembre de 1960, día del partido contra Santa Fe en El Campín, llegó sobre la hora del encuentro porque estaba apostando plata a los caballos y a los jugadores les tocó hacer la alineación.

Me preguntó por Américo, lo quiere ver, darle un abrazo, hablar con él. Es que solo quedan tres de aquel equipo del 60. Tal vez cuatro, si Arturo Solórzano vive todavía en Los Ángeles según lo que me dijo Hernán Peláez. No me quiero perder ese encuentro entre el ‘Jeep’ y ‘La Bordadora’. Hay que llevar cámara y pañuelo. Les vamos a cumplir el sueño, ¡faltaba más!