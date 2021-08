Hace varios días partió con rumbo a las oficinas celestiales, el empresario Rafael Ardila Duarte, hijo de don Efraín y doña Cristina, quienes engendraron 11 hijos y Rafa era el noveno de ellos. Nació en Bucaramanga un 24 de diciembre de 1951 y siempre molestaba con la fecha ya que le decía a sus amigos que a él por ser bonito y chiquito sus papás lo prestaban para el pesebre durante las novenas de aguinaldo, pero siempre se perdía en medio de la paja. Su papá era ganadero y él siempre prestaba atención a sus consejos para aplicarlos en el futuro, porque desde muy temprana edad le gustaban los negocios y a medida que avanzaba su bachillerato en el Colegio San Pedro Claver, se inclinó por Economía.

Un domingo en la mañana me lo encontré en un lugar al sur de la ciudad y me dijo: “¡Venga Pipe siéntese aquí, ‘jártese’ una gaseosa y una empanada y venga le cuento mi vida, para que deje de hacerle tantas columnas al ‘Chulo’!”. Y en algo así como dos horas, narró cómo se fue a estudiar Economía en la Universidad Javeriana en Bogotá mientras su gran amigo Eduardo Gómez, más conocido como el ‘Chulo’, se matriculaba en la misma carrera pero en la Tadeo Lozano. Vivían frente a la Javeriana y luego se mudaron a la Avenida 13 76-51 al apartamento 201, en el cual vivían con Mauricio Gómez, Germán Alfonso y los hermanos Elías y Pablo García. Estudiaban sí, pero también bebían aguardiente como cosacos y se gastaban las mesadas, lo que los obligaba a comer sus raciones de enlatados y a esperar con afán los giros desde Bucaramanga.

Rafa montó su primera empresa frente a la Javeriana, alquiló un local en donde solo cabía él y la fotocopiadora que compró con plata que le prestó su papá y la cual le tuvo que devolver completa. Ahí empezó su enfrentamiento con la responsabilidad, la seriedad y la puntualidad. En 1975 regresa a la ciudad y empieza a cortejar a una de las cinco hijas de don Guillermo Arenas y doña Elia Serrano, cuyo nombre es Nancy, con la que se casa el 3 de enero de 1976.

Rafael armó una sociedad con su suegro bastante genial y es quien lo termina apoyando para montar más de una empresa, entre esas RAYCO. Don Guillermo lo quiso como a un hijo, Rafael lo amó como si fuera su padre. Hasta lo defendía de los regaños de su hija Nancy, quien siempre le decía a Rafael que dejara de vivir la vida a millón y que frenara un poquito el ritmo de trabajo. Rafa era un Ferrari con carrocería de Topolino.

Siguió unido al ‘Chulo’ Gómez para siempre, porque su compañero de andanzas se casó con otra de las Arenas, en este caso Conny. A finales de los años 70 llegó a la junta directiva del Atlético Bucaramanga y ayudó mucho al equipo, sobre todo cuando la casa amarilla ardía por problemas económicos. Fue fundador del Real Santander, gerente de las Empresas Públicas, docente universitario y hacía parte de “jijuemil” juntas directivas, entre esas de la UNAB, de la cual era su presidente.

Siempre tenía tiempo para contestarle el teléfono a todo el mundo, devolvía las llamadas y trataba con cariño a sus empleados. Tenía algo muy particular, caminaba rápido y mientras lo hacía, giraba su cuello y le hablaba al que le intentaba seguir el paso. Quiso ser alcalde, pero miles de habitantes de Bucaramanga escogieron una opción nefasta, la cual hoy paga con cárcel sus delitos. Era servicial, patrocinaba cualquier manifestación deportiva, honesto en exceso, no tenía afán de figuración, era un padre amoroso y por ahí derecho, abuelo ‘chocho’ de cinco nietos. Siempre le dedicaba a su esposa el bambuco del maestro José Muñoz “Como yo te buscaba”. Su partida dejó huellas de tristeza, algo que a él no le debe gustar. Si tuviésemos el teléfono del lugar en donde se encuentra, seguro lo contesta, pero en estos momentos debe estar ocupado vendiéndole televisores y neveras a los clientes celestiales y sacándole fotocopias a San Pedro. Te extrañaremos Rafa querido, descansa en paz y gracias por todo. Un abrazo, chao y hasta la próxima.