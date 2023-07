Don José Agustín Osma le comunicó a doña Nazaria Rueda, su esposa, que Bavaria la empresa en la cual trabajaba lo había trasladado a Bogotá. A medida que pasaban los días, el domingo había tiempo para ir al estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ con sus dos hijos varones, José Luis y Armando, quienes quedaron maravillados con un delantero que hacía diabluras por la punta derecha: Willington Ortíz. Por este motivo cada vez que jugaban en la calle, los hermanos Osma Rueda gritaban a los cuatro vientos que ellos eran ¡Willington Ortíz! Hoy en día, cuando los hermanos Osma se saludan cincuenta y tantos años después, todavía se dicen ‘Willy’.

‘Piripi’, apodo que le pusieron desde niño por culpa de un payaso que trabajaba en el Circo Egred Hermanos, jugaba todo el día en la calle y luego en la cancha del Instituto Tecnológico, mostró desde muy joven sus condiciones y poco a poco fue escalando en los equipos del balompié aficionado de la región como el Boca Juniors de Carlos Pinto hasta llegar a la Selección Santander en la cual se destacó y le sirvió para que fuera contratado por el Atlético Bucaramanga en 1981.

El inquieto delantero nacido un siete de diciembre de 1961, estaba listo para debutar a sus 20 años y de vez en cuando era titular hasta qué en un clásico entre Bucaramanga y Cúcuta el cual se jugaba en el estadio Alfonso López en 1983, marcó su destino. ‘Piripi’ quedó solo ante el portero ‘motilón’ –no sabemos si fue Miguel Núñez o Landaburu- y falló en la definición. El arquero del rival de toda la vida sacó rápidamente, vino el contragolpe y el onceno rojinegro empató el partido. Los hinchas del Bucaramanga empezaron a insultar al ‘Piripi’, a presionar al técnico Américo Montanini y este por proteger al jugador lo sacó del encuentro.

Armando se fue llorando al vestuario, después del partido siguió escuchando madrazos y no volvió a salir de su casa durante 15 días ni siquiera para entrenar. Una tarde, luego del partido entre Bucaramanga y Once Caldas, Carlos Salazar, gerente de esta institución, tocó la puerta de su casa y lo convenció para llevarlo al onceno manizalita. “Yo me voy si me pagan el porcentaje de mi pase y llevan conmigo a Oscar Muñóz”, le dijo Armando al gerente del onceno albo. Cuando Américo Pérez lo vio en un entrenamiento, lo puso a debutar y desde ese momento se cansó de hacer goles no solamente con ellos, también con el Deportivo Cali, la Selección Colombia, Millonarios, Bucaramanga y Tolima entre otros.

Se emociona al recordar aquel fabuloso equipo conformado por Ambuila, Redín, Valderrama, los paraguayos Mendoza, Nunez, ‘Gato’ Fernández y Carlos Mario Hoyos entre otros. Recuerda con cariño a los técnicos Vladimir Popovic, a Comesaña, al ‘Tucho’ y a todos los que tuvo, porque a cada uno le aprendió algo que luego puso en práctica cuando se retiró para trabajar como asistente de Luis Fernando Suárez y años después como técnico en propiedad. El goleador bumangués recuerda con nostalgia sus años como jugador del balompié aficionado y nunca olvida el gol que le anotó a la UIS en una final de primera categoría cuando a la Cancha Marte no le cabía un tinto. Hizo más de 160 goles y a pesar de su salida del Atlético, espera volver algún día “para ver campeón al equipo que de una u otra manera me dio la posibilidad de ser profesional”. ‘Piripi’ sonríe al recordar que un vecino cuando lo vio disfrazado de payaso le dijo: “Usted se parece a Piripipí’, y así me quedé para siempre”. Hasta la próxima.