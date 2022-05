William jugó en el Bucaramanga, ¡Montanini también!

Hace 58 años nació en el Barrio Modelo el volante bumangués William Ruiz Galvis hijo de don Domingo y doña Ana Dolores. No sobra decir que en este barrio surgieron los mejores jugadores que tuvo el fútbol santandereano desde ‘Cuca’ Aceros y ‘Barrigas’ Álvarez, pasando por ‘Papo’ Flórez y ‘Centavo’ Pacheco entre muchos otros. Cuando William tenía 6 años, sus papás se fueron a vivir al barrio El Poblado de Girón en el cual aprendió a dominar el balón en medio de las calles empedradas y le cogió el tiro al pique de la pelota cuando recibía un pase. Don Domingo tenía un equipo infantil llamado El Roble, el cual él mismo dirigía y le decía a su hijo que se debía ganar la titular.

Luego de vestir la camiseta del onceno dirigido por su papá, doña Omaira Acero fundadora del equipo DIMOR lo invita a hacer parte de su club y con ella, William juega su primer torneo de la Liga Santandereana de Fútbol.

Poco a poco ese flaco, rubio y de gambetas finas, empezó a deslumbrar a propios y a extraños. Uno de ellos quedó maravillado, me refiero al delantero soledeño Lácides Otero, quien toda su vida ha estado radicado en el barrio Santa Cruz de Girón y por ser vecino del sector, una tarde vio a William y lo llevó a las divisiones menores del Atlético Bucaramanga con las cuales ganó los títulos de las categorías Ascenso y Primera. Estando allí, Norberto Anaya lo convoca a una Selección Bucaramanga la cual participó en un torneo departamental y le ganan la final a Barrancabermeja. William fue goleador de ese torneo con 6 anotaciones.

Es entonces cuando Alberto ‘Coco’ Forero y Norberto Anaya lo llevan a una selección que realizó decorosas actuaciones en el marco de la Copa Nacional Juvenil entre 1982 y 1983. En 1983 fue compañero de Vanstrahlen, Ricardo y José Luis García, Adalberto ‘Watussi’ Lozano, Orlando ‘Pony’ Maturana entre otros. Clasificaron al hexagonal final y quedaron terceros detrás de Antioquia y Valle, equipos que tenían en sus filas a Luis Carlos Perea, Leonel Álvarez y Alex Escobar entre otros. William fue el goleador de ese campeonato junto a Pipe Pérez de Antioquia con 13 tantos cada uno.

En 1984 llega al Bucaramanga y debuta ante el Unión Magdalena. ‘Cuca’ le soltó la rienda en un partido que se ganó de manera holgada y el muchacho mostró condiciones. Poco jugaba porque tenía por delante a Juan Carlos Díaz. En 1985 se va ‘El nene’ para Millonarios y con la llegada de ‘Coco’ Forero a la dirección técnica del Atlético, le suelta la responsabilidad a Zabulón y a William para que llevaran la batuta de un equipo que fue líder del fútbol colombiano, jugaba muy bien y se metió a las finales de ese año para pelear el campeonato.

Jugó hasta 1990, hizo 11 goles. Dos de ellos muy bonitos, uno al Once Caldas en el Alfonso López y el otro a Santa Fe en Bogotá. De aquí salió para Venezuela y jugó durante 4 temporadas en Estudiantes de Mérida y Monagas.

Hace días me encontré con él, con mi compadre Zabulón Ruíz, con Goyo Espinel y con varios jugadores de esos años y me contaron la historia. Resulta que entre ellos William, reclama con justa causa los 7 años que cotizó para la pensión mientras estuvo jugando en el Bucaramanga. Quienes manejan el equipo les dijeron que ellos nunca habían jugado allí, que nadie los conocía, que dónde estaban las pruebas. ¡Yo casi me desternillo de la risa! Les quiero informar que todos jugaron en el Bucaramanga, muchos de ellos jugaron más de 100 partidos con la camiseta del Atlético, hicieron goles, defendieron la institución, esa misma que ustedes manejan tan mal desde hace 10 años. No humillen a quienes merecen respeto. Aquí los desconocidos son ustedes, ¡sujetos de baja categoría! Por si acaso les cuento que todos los nombres que he mencionado en la columna, sí jugaron y sí dirigieron al Bucaramanga, Montanini también, ¡por si no lo sabían! Un abrazo, chao y hasta la próxima.