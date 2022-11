Es una tradición evaluar los gobiernos al cumplir 100 días. Si bien es un plazo muy corto para medir gestión, sí permite apreciar el talante del gobierno e identificar señales que deben analizarse.

En cuanto al gabinete respecta, vemos un buen número de ministros inexpertos que usan un tono amenazante e improvisan haciendo anuncios sin suficiente conocimiento de los temas, causando desconfianza y polarización.

Consecuencias adversas desató la ministra Irene Vélez con su posición en contra de los hidrocarburos y la minería. Aunque el ministro de Hacienda se ha esforzado por aclarar que el gobierno sí continuará con la exploración y explotación para financiar la transición y la inversión social, el presidente Petro no ha desautorizado a su ministra, por el contrario, aprovecha todos los escenarios para estigmatizar estos sectores.

Hay un tinte ideológico y fundamentalista en las declaraciones de las ministras de Ambiente y de Salud, verdaderas activistas, esta última amenazando continuamente a las EPS con el cierre. Inconvenientes son las amenazas del ministro del Interior a los congresistas de los partidos tradicionales (Liberal, Conservador y La U) con sacarlos de la coalición de gobierno o con levantar al pueblo contra ellos si no aprueban sus proyectos.

Preocupa sobremanera que desde el ministerio de Justicia se haya introducido un “mico” en un proyecto de ley sobre prisiones que buscaba censurar a la prensa. Aunque haya sido retirado, deja la sensación de que están dispuestos a ejercer censura en caso de que sea “necesario”.

El último anuncio del presidente Petro es que echará reversa a todo lo logrado desde el 2007 en materia de inocuidad y salud pública en el caso del sacrificio de bovinos dizque para rebajar el precio de la carne. ¿Ignora que el 95% de las plantas de sacrificio son prestadoras de servicios, simples maquiladoras, que no tienen ninguna posibilidad de incidir en el precio del producto final? No solo no logrará el objetivo, sino que llevará a la quiebra a empresas que han hecho grandes inversiones.

Incertidumbre, eso es lo que generan estos 100 días.