Cada vez más lejos

Las recientes fiestas navideñas con mis familiares en El Socorro me dieron la oportunidad de viajar por tierra la vía Bucaramanga -San Gil –Socorro, y llegar a la triste conclusión de que esa vía, la misma que existe desde hace más de un siglo, nos aleja cada vez más de nuestro destino, ya sea San Gil, Socorro, Barichara, Guane, o tantas otras joyas turísticas de nuestro departamento.

En efecto, el tiempo que se gastaba para ir de Bucaramanga a San Gil hace cincuenta años era de una hora y veinte minutos mientras que este sábado 22 de diciembre gastamos dos horas y cuarenta minutos sin que hubiera ningún accidente, ni obra alguna por esa carretera, pero sí una fila interminable de camiones, carro-tanques y tracto-mulas todos muy cargados, por lo cual su velocidad no podía exceder los 10 o 20 Kms por hora, con el agravante de una doble vía angosta con una demarcación de raya continua que impedía totalmente adelantarse en algún momento a cualquiera de los múltiples vehículos que ese día transitaban por allí.

Cómo es posible que en Bucaramanga, una de las ciudades dizque más competitivas del país y en un mundo cada día más interconectado estemos cada vez más aislados? En qué quedó nuestra carretera a Cúcuta? Y qué sucede con la vía a Barranca con derrumbes permanentes?

Si repasamos las carreteras de cuarta generación construidas por toda Colombia por el gobierno anterior lamentablemente encontramos que una de las pocas regiones que no tuvo ese privilegio fue Santander.

Y el problema no es solo terrestre: Es lógico que para viajar por vía aérea de Bucaramanga a la mayoría de ciudades del país tengamos que hacer escala en Bogotá? Qué pasó con nuestro ferrocarril? Y qué fue de la navegabilidad del rio Magdalena? Etc, etc.

Es hora de que alguna entidad con liderazgo reconocido convoque a la dirigencia política, académica, empresarial y cívica para que en forma UNÁNIME, con una propuesta sustentada le pidamos al gobierno central lo que merecemos: una real conectividad