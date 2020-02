Todo comienzo de año es propicio para revisar el pasado y planear el futuro, procurando corregir errores o cumplir lo incumplido, esto para la gente en general. Para quienes tienen la inmensa responsabilidad de orientar el rumbo de una región o una ciudad, es preciso no solo revisar sus promesas de campaña sino, principalmente, analizar con electores y opositores las necesidades más apremiantes de su comarca para planificar un futuro deseable y posible.

En el departamento sería aconsejable analizar el dramático estado de nuestra infraestructura vial. De 24 maravillosos proyectos viales de cuarta generación del gobierno anterior en Colombia, solo figura la vía Bucaramanga- Barrancabermeja- Yondó, que el Presidente Santos entregó con un 10% de ejecución. La vía Bucaramanga Pamplona es un desastre, y la carretera a Bogotá, cada vez más difícil de transitar. Dentro de los proyectos 5G previstos actualmente tampoco aparece Santander. ¿Por qué nos pasa esto? Quizás nos falta alzar la voz, todos unidos, ante las altas esferas: políticos, empresarios, las fuerzas vivas, los gobiernos regional y locales, con propuestas claras, ambiciosas, que beneficien a toda la comunidad y no a unos pocos. ¿Por qué en otras regiones no dudan en planear y construir viaductos, túneles, dobles calzadas de verdad, y no puentes extravagantes que se conectan con trochas? ¿Cada día es más demorado llegar a San Gil, o Socorro y así soñamos con grandes proyectos turísticos? ¿Con qué vías?

En Bucaramanga la comunidad pide a gritos se mejore la movilidad que cada vez está peor. ¿En qué quedó la digitalización de los semáforos? Conocedores del tema opinan que esto podría aliviar el problema. Un gran programa de cultura ciudadana, que incluya toda la comunidad, colegios y universidades, es urgente y ayudaría además a mejorar el ambiente de la ciudad. Finalmente, la celebración de los 400 años de Bucaramanga sería el mejor pretexto para planear algo grande como la recuperación total del centro histórico o la plantación de millones de árboles para convertirnos en la ciudad verde del país.