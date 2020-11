El pasado 31 de octubre, en la visita del Presidente Iván Duque a Santander, sancionó la Ley 2062 de 2020, “por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje a la ciudad de Bucaramanga con motivo de la celebración de sus 400 años de fundación y se dictan otras disposiciones”.

Para evitar falsas expectativas y que se considere que la sanción de la Ley implica tener asegurados los recursos para inversión en proyectos, consideramos pertinente leer la exposición de motivos que estableció la Representante Nubia López, autora de la iniciativa.

Dice la exposición: “Es por ello que de conformidad con la Sentencia C-162 de 2019, se constata que, si bien es cierto que el legislativo se encuentra habilitado para expedir este tipo de normas, no es menos cierto ni imperativa la condición de que esas normas se ajusten a los lineamientos del marco fiscal de mediano plazo”. Y en párrafo siguiente cita la Sentencia C-782 de 2001: “El Congreso puede aprobar leyes que comporten gasto público, siempre y cuando no sea un mandato imperativo dirigido al ejecutivo”. Así las cosas, el Congreso puede proponer, pero el Ejecutivo es quien dispone incluir o no las partidas en los presupuestos anuales.

La Ley no menciona ninguna cifra de inversión, la cual dependerá de los proyectos que sustente al Gobierno Nacional el alcalde Juan Carlos Cárdenas, los que deben apuntar a resolver problemas sentidos de la comunidad que la estrechez fiscal de los presupuestos locales no han permitido realizar. Es por ello que resulta urgente, para hacer realidad la Ley Bucaramanga 400 años, lograr un consenso ciudadano y resultaría pertinente conformar, por parte del Alcalde, un comité ad honorem muy representativo de todos los estamentos de la ciudad, que priorice y proponga al Gobierno Nacional los proyectos trascendentales que impacten nuestro desarrollo y que reflejen el sentimiento general de la comunidad. De esta manera, el Gobierno nacional se verá comprometido con la región para incluirlos en el Presupuesto General de la Nación.

De lo contrario, dicha ley se convertirá, como tantas otras, en una simple felicitación de cumpleaños.