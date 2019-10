El Informe de Calidad de Vida, Avances y Desafíos ODS 2019, del Programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, publicado recientemente, precisa las principales necesidades en educación de Bucaramanga:

En cobertura neta, el 20% de los niños de cinco años están por fuera del sistema. En educación media, el 41% de los estudiantes entre 15 y 16 años son excluidos. En repitencia, Bucaramanga logró alcanzar la meta con un indicador de 1,2% para el año 2018. Girón y Piedecuesta presentan indicadores críticos 3,9% y 2,6% respectivamente. Estos dos municipios estarían dispuestos a aprender de la experiencia exitosa de Bucaramanga, ya que la repitencia es una tragedia para el estudiante, la familia y el país, además de ser una estrategia inútil y costosa para promover los aprendizajes de los estudiantes.

Bucaramanga en deserción intra anual alcanzó un indicador de 4,4%, siendo el 2% el referente máximo. En cuanto a calidad, en el área de lenguaje la prueba Saber 5 -2017, indica que el 52% de los niños del sector rural y el 49% de los estudiantes del sector oficial urbano, no están desarrollando la competencia fundamental para vivir en la sociedad de la información. En Saber 9, el 57% del rural y el 38% del urbano tampoco desarrollan la competencia comunicativa. En matemáticas, la prueba Saber 5 señala que el 57% del rural y el 65% del urbano no están aprendiendo a resolver problemas de la vida cotidiana con conceptos matemáticos. Una verdadera tragedia.

Los problemas de la educación de Bucaramanga son complejos y difíciles de abordar. Revisadas las propuestas de los candidatos a la Alcaldía no se encuentran estrategias con voluntad política de mejorar la calidad de la educación, solo generalidades tales como: Nuevos colegios, PAE, transporte escolar, jornada única y bilingüismo, que son responsabilidad de la Nación y los aspirantes a la Alcaldía no pueden hacer demagogia. Parece que la calidad de la educación no le importa a nadie, ya que los ricos resuelven el problema pagando matrículas en colegios privados y los pobres se contentan con generalidades vacías de contenido.