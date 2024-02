Ejemplos inigualables

A lo largo de varios años, especialmente del siglo pasado, gran parte de Santander y especialmente del área metropolitana de Bucaramanga, recibieron el influjo de diversas y muy sobresalientes personalidades, vinculadas unas al sector privado y otras a ciertas entidades públicas.

De igual forma, en los últimos años, los santandereanos que han tenido en sus manos las riendas del poder, han colocado a nuestro Departamento en un prominente lugar, gracias a su preparación académica y a sus calidades de emprendedores, por lo que no les ha faltado un justo reconocimiento.

Mas en lo que quiero hacer énfasis es en las condiciones humanas y en las ejecutorias de los primeros. De quienes merecen el calificativo de visionarios, pues fueron quienes crearon los cimientos de la clase empresarial que actualmente dirige el sector privado de nuestro Departamento.

La extensión de una columna periodística como la presente, no me permite anotar con alguna amplitud las realizaciones de tales visionarios, por lo que en la mayoría de los casos he de limitarme a citar los nombres de esos inigualables ejemplos.

En orden alfabético: Luis Aurelio Díaz Orejarena, Benjamín García Cadena, Alfonso Gómez Gómez, José David Puyana, Armando Puyana Puyana, Fabio Robledo Uribe, Elías Robledo Uribe, Germán Tejeiro De La Torre, Carlos Enrique Virviescas Pinzón, Aquileo Parra Gómez, José Bonifacio Aquíleo

Por Eduardo Parra Gómez

fundparticipar@yahoo.es