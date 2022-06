Pasados unos días de los resultados electorales del domingo, resulta apropiado llamar a los colombianos a pensar en el país por encima de los odios y las heridas de una campaña agresiva, que se dedicó a dividirnos aun más de lo que estábamos desde el Plebiscito por la Paz.

¡Es la hora de pensar en Colombia! el Presidente ha llamado a todos los sectores, incluyendo también a quienes no lo acompañaron, para que hagamos un gran Acuerdo Nacional con el fin de transformar a la nación y superar las inequidades que nos catalogan entre los países más desiguales del mundo.

Tenemos que reconocer que la mayoría de ciudadanos que votaron tanto por Gustavo Petro como por Rodolfo Hernández, lo hicieron por un cambio. La gente está hastiada de la corrupción, de la falta de trabajo, de la segregación en la que vive gran parte de la población, del abandono en que se encuentran las zonas de la periferia y de la violencia que azota a las poblaciones marginales y a los líderes sociales.

El Presidente se enfrenta a grandes retos, el más importante es cumplirle a quienes le creen y darle confianza a quienes le temen. Los pasos que ha venido dando al convocar a las fuerzas políticas, y los nombres que se avizoran como posibles integrantes de su gabinete, son demostrativos de su inteligencia para rodearse. Intelectuales y políticos sin mácula, con suficiente experiencia en el conocimiento del país lo acompañaran en este momento histórico para Colombia.

Resalta la posición del próximo Senador, Rodolfo Hernández, que manifestó que él no va a ser el líder de la oposición, porque apoyará lo bueno y discrepará solamente de lo que no le parezca conveniente para el país.

Los santandereanos tenemos que pensar en que, si al país le va bien, así le irá a nuestro Departamento, trabajaremos por presentar al Gobierno entrante las propuestas que han estado embolsilladas durante varios gobiernos, para que se haga justicia con Santander.

No más odios, no más fanatismos, no más ofensas por las redes sociales. Seamos compasivos, abracemos a quien estuvo en la otra orilla. Bienvenidos al gran acuerdo Nacional.