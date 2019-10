Elecciones: continuidad o cambio

Mañana tendremos sólo ocho horas para elegir a quienes orientarán las regiones los próximos cuatro años. Las esperanzas de cada grupo son casi opuestas, lo deseable es que el lunes todos aceptemos los resultados y acatemos a los electos y fundamental que ellos actúen como representantes de toda la comunidad y no sólo de quienes los eligieron. Pero, ¿qué esperamos que pase mañana?

Esperamos tener mañana una mayor votación. En 2015 éramos 28.396.823 colombianos aptos y sólo votamos 17’196.021, el 60.55%. En Santander de 1.621.445 votamos 1.061.527, el 65,46% y en Bucaramanga, de 493.802 potenciales, sólo votamos 281.873, el 57,08%, el incremento de la votación legitima más la democracia.

Los nuevos dirigentes electos deberán hacer cambios importantes que no se harán si reelegimos a los mismos. Somos uno de los países más desiguales e injustos del mundo, la inseguridad es insoportable, el desempleo peligroso, la justicia no funciona, la corrupción es generalizada. Son hechos que generan pesimismo y escepticismo y no podemos esperar a que sea la violencia la que precipite los cambios, como está pasando en muchos países.

De 16 Diputados, la U y el Centro Democrático tienen tres cada uno: Cambio Radical, La U, Liberal y Conservador de a dos y uno los Verdes y el Polo. En Bucaramanga, de los 19 concejales, diez son del Partido Liberal, dos de la U, dos de Cambio Radical y sólo uno de ASI, Centro Democrático, MAIS, Polo Democrático y Opción Ciudadana. Aparecen nuevas opciones, que esperamos renueven nuestros concejos y Asamblea, pese a que siete diputados y diez concejales pretenden reelegirse y dos de ellos, cambiando de Partido.

En las ciudades principales tenemos las juntas administradoras locales, que podrían ser el primer peldaño de la democracia, atendiendo temas de vecindario, pero acá han sido tradicionalmente menospreciadas por concejos y alcaldes, de quienes dependen para su funcionamiento, un enorme desperdicio. El Acto Legislativo 002 de 2015, determina que los segundos en votación, gobernaciones y alcaldías, quedan como diputados y concejales, por esa razón sólo elegiremos en Santander 15 diputados y en Bucaramanga 18 concejales.