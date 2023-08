Una de las condiciones o cualidades requeridas para una persona que asume un empleo de responsabilidad social ante una comunidad es la ponderación y la modestia, para aceptar los errores cometidos en los que todo ser humano puede incurrir, más aún si se trata de un cargo tan importante como ser el Alcalde de una gran ciudad.

Es inadmisible que nuestra primera autoridad no acepte las críticas hechas parte de la ciudadanía, las cuales han sido planteadas con todo derecho por un columnista de opinión, y en lugar de contra-argumentarlo exponiendo los resultados de su gestión, reaccione en forma violenta contra toda una familia, los Montoya Puyana, lanzando contra ellos toda clase de calumnias infundadas, vinculándolos con actuaciones dolosas de las que no son responsables.

Se necesita no conocer a Bucaramanga o al menos no haber vivido durante muchos años en ella, para ignorar lo que toda una familia, como los Montoya Puyana han hecho en forma honesta y desinteresada, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino especialmente en el campo de lo educativo, político y cívico.

El señalamiento del señor Alcalde a toda la familia Montoya es irrespetuoso e injusto, raya en lo temerario y de los hechos citados por el Alcalde sólo uno, la demanda del Portal de Metrolínea, tiene un fallo jurídico a favor de URBANAS, una sociedad anónima de acciones, donde los Montoya cuentan con una participación accionaria minoritaria y ni siquiera hacen parte de su Junta Directiva. De los demás temas, si el Señor Alcalde Cárdenas tiene realmente las pruebas de sus delicadas acusaciones, es su obligación denunciarlas ante los entes de control, antes de ventilarlas en los medios de comunicación de manera inaceptable para una sociedad que conoce la trayectoria y comportamiento de esta familia.

La Fundación PARTICIPAR hace un llamado a la sensatez, por cuanto las acusaciones de un alcalde no son la opinión personal de un ciudadano, sino la institucionalidad de un Municipio la que acusa.