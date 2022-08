El nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego abrió los diálogos regionales para escuchar múltiples necesidades, propuestas y proyectos de las diferentes comunidades. Desde el departamento de Santander, con relación al tema educativo se han enviado, entre otras, las siguientes propuestas: “construir en Santander la mayor cantidad de universidades públicas de todo el país”, “fortalecer infraestructura y recursos educativos para la educación básica y media”. Desde la Fundación Participar, proponemos como prioridad en educación, fortalecer la calidad de la educación inicial, básica, secundaria y media como una estrategia para reducir los niveles de pobreza, superar las inequidades, promover la movilidad social y construir la sociedad del conocimiento.

UNESCO realizó el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), el cual mide los logros de aprendizaje de los estudiantes de América Latina y el Caribe. Los resultados de Colombia demuestran la crisis de la educación básica y media. El estudio creó el Nivel Mínimo de Competencia, para medir el conocimiento mínimo necesario para desarrollar una competencia.

Los resultados de ERCE, en la competencia lectora de los estudiantes de 3° grado, están por debajo del desempeño básico, en 6° grado, el porcentaje de estudiantes que no logra la competencia lectora alcanza el 62,5%, es decir, no realizan inferencias, no integran ideas del texto y no pueden comparar textos por su propósito y contenido.

Los resultados Saber 11-2021, en promedio global, son los más bajos desde el año 2016. En cuanto a Lectura crítica el 64% de los estudiantes tienen serios problemas para comprender el sentido global del texto, su estructura y, sobre todo, para juzgar la validez de los argumentos de un texto y asumir una posición personal frente a lo que lee.

Las inversiones en infraestructura educativa y en nuevas universidades no tienen el impacto social ni los resultados a mediano y largo plazo que sí se garantizan mejorando la calidad de la educación inicial, básica y media. Pero esta estrategia, más que inversiones, requiere un pacto entre la sociedad, familia, maestros y Estado para promover el desarrollo integral de los niños y adolescentes colombianos.