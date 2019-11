Nuevos gobernantes producen la ilusión de que ahora sí se ocuparán de lo fundamental: Mejorar la calidad de la educación básica y media del sector oficial de nuestra zona metropolitana, para superar los problemas que hoy presentan los estudiantes en los campos de las competencias básicas y fundamentales. A partir de las pruebas Saber, observamos que el 50% de los estudiantes de 3º y 5º no comprenden los textos y tampoco se comunican con la escritura. En matemática, los estudiantes de 9º no desarrollan conceptos fundamentales para solucionar problemas de la vida cotidiana. Desde una mirada internacional, pruebas PISA, los resultados arrojan que el 80% de los estudiantes de 15 años no desarrollan competencias indispensables para ser ciudadanos activos y productivos.

¿Qué hacer para avanzar en la calidad de la educación?. En otras ciudades los municipios han establecido acuerdos con actores del sistema educativo y alianzas con el sector productivo y las universidades del AMB para transformar los currículos que aseguren el aprendizaje de los estudiantes, las competencias necesarias para el siglo XXl.

Fundamental acordar metas claras y alcanzables, bajo la perspectiva del Objetivos del Desarrollo Sostenible 4 y promover las instituciones que forman docentes, para que asuman la responsabilidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, para promover oportunidades de aprendizaje para todos durante toda la vida.

También es importante fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos docentes, para que transformen las instituciones educativas y eliminen las inequidades público/ privada, urbano/ rural, así como que eliminen las altísimas tasas de deserción y repitencia en la educación básica y media del sector Oficial.

Crear ambientes de aprendizaje, acogedores y democráticos, en los cuales el estudiante sea la razón de ser de todo el sistema educativo. Cuando los actuales gobernantes del AMB entreguen su mandato, habrá transcurrido casi el 70% del tiempo para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible ¿seremos capaces de asumir el reto de la calidad de la educación como la primera, constante y última tarea de los futuros mandatarios ?.