Complicado entender el comportamiento ciudadano frente a su decisión política más importante que le permite la democracia, de definir quienes nos gobiernan. Por un parte el 70 % de los encuestados en el área metropolitana responden que tienen imagen negativa de la labor de los concejos y de la Asamblea y se concluiría que eso daría un conveniente cambio, sin embargo el cupo de 16 diputados que elegiremos el próximo 29 de octubre, nueve de los actuales en ejercicio pretenden reelegirse y en sus partidos les dan cabeza de lista o son ellos su única imagen. Parece que el voto castigo, que llaman los expertos, de rechazar a los que no dan resultados en nuestro medio no funciona, acá priman otros intereses, compromisos o presiones. En nuestra zona metropolitana el voto de opinión es minoría y los ciudadanos no analizan las hojas de vida de quienes van a elegir. Igualmente sucede con el rechazo general a los grandes clanes que han manejado a Santander en las últimas décadas y lo que se observa de la continuidad política en las elecciones de octubre.

Concentrémonos entonces en el tema de turismo, que el Departamento y casi todos los municipios lo ubican como prioritario en los ordenamientos territoriales. El próximo Gobernador debe entender que el Gobierno Nacional la viene dando especial relevancia para reemplazar el empleo y divisas que tendrá el país por la reducción de petróleo y carbón y ha sido en la región una importante fuente de desarrollo y empleo. Si bien en Santander el turismo se inició hace décadas, la realidad es que falta mucho en infraestructura, en preparación y en el manejo de otros idiomas.

En el turismo el más importante proyecto debe ser concretar el Geoparque Cañón del Chicamocha, que en los últimos doce años la Gobernación le ha invertido importantes recursos por medio de las universidades UNAB y UIS, y que deberá concretarse en dos o tres años con las definiciones del nuevo Gobernador, de los diez y seis alcaldes que conforman la zona del Geoparque y desde luego de la Asamblea y los concejos. Al concretarse este proyecto tendríamos un avance enorme en la internacionalización del turismo, al lograr el objetivo primordial de que la UNESCO lo reconozca como patrimonio de la humanidad. Los ejemplos de lo que significó para Cartagena, Mompox y el Eje Cafetero el reconocimiento de la UNESCO, es el mejor ejemplo de lo que significará para Santander lograr esta meta.