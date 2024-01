Liderazgo y gestión ante las crisis

A juzgar por el desempeño mostrado enfrentando adversidades sobrevivientes como los incendios forestales que ya han arrasado vastas áreas de nuestro departamento, el gobernador Juvenal Díaz y los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga han mostrado gran diligencia y un liderazgo indiscutible. Su ejemplo ha movilizado a la ciudadanía y a las instituciones tanto a expresar en todas las formas la solidaridad con los afectados y con los héroes que batallan para controlar las voraces llamas, como a participar en la recuperación del páramo.

Entre tanto la inoperancia y desorganización del gobierno nacional han quedado en evidencia. La Fuerza Área tiene sus aviones en tierra por falta de mantenimiento porque al parecer la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos no ha girado los recursos. El presidente Petro ha destituido al director de Bomberos después de que éste revelara que el ministerio del Interior le redujo el presupuesto y ha declarado la situación de desastre nacional para agilizar la movilización de recursos. Falta que sean capaces de ejecutarlos.

El buen ejemplo de nuestros mandatarios locales nos hace evocar las enseñanzas del profesor Ronald Heifetz de la Escuela de Liderazgo de Harvard para quien el real heroísmo del líder consiste en enfrentar la realidad para hacer que las organizaciones construyan una visión de futuro concreta. En la vieja definición de líder, éste es el que tiene la visión y todas las respuestas y sus esfuerzos se concentran en que los demás lo sigan. El líder moderno, antes que ofrecer respuestas definitivas, hace preguntas correctas y bien estructuradas que lleven a su equipo a pensar. El buen líder genera atención hacia su agenda y no hacia su persona, sabe escuchar con curiosidad y empatía, mantiene la atención de su equipo en los problemas complejos desarrollando capacidades para asumir responsabilidades y construir soluciones y controla el miedo a fallar, pues de los fracasos se aprende y se desarrollan nuevas competencias. En resumen, no se trata de influenciar la organización para seguir la visión del líder, sino movilizarla para enfrentar sus problemas y capitalizar las oportunidades.

En su afán de conservar el poder en las elecciones del 2026 al gobierno del Cambio le conviene que no tengan buenos resultados en su gestión los gobernantes que no comparten su ideología. Aunque no será fácil, ha quedado claro que tenemos mandatarios con buen liderazgo. Saben que con sacrificio y esfuerzo crearán valor y significado para sus territorios.

Por: Martha Pinto de de Hart

Fundación Participar.