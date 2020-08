Participación con ciudadanos informados

En la Misión de la Fundación PARTICIPAR se establece que, todas las opiniones y aportes sin distingo de ninguna índole que mantengan criterios éticos, son bienvenidos. PARTICIPAR no tiene vocación partidista, pero sí considera fundamental la participación de una ciudadanía bien informada y en la búsqueda de soluciones, las personas opinen y cuestionen con argumentos las decisiones públicas.

Hace veintiséis años cuando se creó PARTICIPAR, observábamos que en nuestra ciudad la mayoría no estaba suficientemente informada sobre temas de ciudad y en general de lo público con criterio y profundidad, y uno de sus objetivos era evitar lo que sucedía acá y en muchas democracias: que los publicistas y asesores de imagen, desplazaban a los intelectuales. Luchar contra el imperio de la superficialidad (“light”).

Hoy el ciudadano del común está saturado de mensajes por múltiples medios, pero ese exceso de información no ha venido acompañado de calidad y controles, quien informa en las redes, no tiene filtros, ni responsabilidades y el gran público consume información sin criterios, ni siquiera puede distinguir la verdad de la mentira. La internet está invadida de noticias falsas (fake news) y aunque existen portales y acuerdos entre la prensa seria para detectarlos, es mínimo lo que se logra. En resumen, hoy los ciudadanos no analizan bien la información muchas veces falsa que reciben.

Por eso se han vuelto personajes mundiales, entre muchos otros, Julian Assange, fundador, editor y portavoz de WikiLeaks y Edward Snowden quien fuera empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, porque su objetivo de buscar la verdad, aun desconociendo protocolos de seguridad de gobiernos y empresas, que los llevó a publicar información reservada. Para el público sólo hay dos posturas: para algunos son héroes filántropos y para otros, peligrosos delincuentes.

La sociedad requiere criterios para calificar la información y tomar decisiones, este es el verdadero reto de los medios y de los comentaristas de prensa y desde luego de la Fundación PARTICIPAR.