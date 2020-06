¿Quién tiene la culpa?

El día sin IVA fue una propuesta presentada por el Director de la DIAN en nombre del Gobierno Nacional antes de la pandemia, con el fin de aliviar de tan injusto gravamen al ciudadano del común, y a todos nos pareció maravilloso. Con la nueva situación se dijo que sería una medida importante para el sector productivo hoy duramente afectado. Se programaron los tres días y no recuerdo que alguien protestara o propusiera aplazarlo. Pero como criticar es tan fácil, se cumplió la primera fecha, se armó el desorden y todos a culpar al Presidente Duque dizque por tan absurda idea.

Siempre he pensado que la costumbre de echarles la culpa de los errores cometidos a los demás significa inseguridad personal. Por eso me ha sorprendido la actitud de muchos columnistas y de algunos dirigentes como la Alcaldesa de Bogotá, quienes culpan al Gobierno por el desastre vivido el día sin IVA en algunas ciudades, especialmente en Barranquilla y Bogotá. Todos sabíamos, pues el Presidente Duque había insistido en su programa diario, que era responsabilidad de cada alcalde coordinar con los comerciantes y la comunidad respectiva las condiciones necesarias y los protocolos requeridos para que el desarrollo de dicho día se lograra con éxito; tan así fue que en muchos sitios de Colombia no hubo problemas. Es injusto culpar sólo al Gobierno del caos vivido en ciertos lugares. También son culpables los comerciantes que en sus ansias por vender no supieron controlar a unos consumidores desaforados que preferían gastar en el más gigante televisor a costas de no tener para comer. Así mismo debemos reconocer la ausencia total de cultura ciudadana, la indisciplina general, la irresponsabilidad con nosotros mismos y con los demás, cualidades ciudadanas que influyeron principalmente en semejante alboroto. O sea que la responsabilidad fue de todos y lo que se debe hacer es reconocer los errores, calcular el riesgo que tendremos en el próximo día sin IVA, para así programar y controlar los protocolos. No le echemos la culpa a los demás.