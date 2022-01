La infraestructura vial comprende el conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e instalaciones de larga vida que constituyen la base fundamental, la punta de lanza, generadora del aumento en la productividad regional, que posibilita la reducción de costos de transporte y producción, incentiva la dinámica comercial y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. En definitiva, las vías tienen relación directa, proporcional y fundamental con el crecimiento económico de la región. Las regiones mejor interconectadas generan mayor aporte al PIB del país.

Los recorridos terrestres por regiones como Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y la Costa Atlántica generan confort para el conductor. En contraste, los conductores santandereanos llegan, fácilmente, a una conclusión: nuestra dirigencia política está totalmente ausente o, en su defecto, Santander no tiene dirigentes políticos. El Gobierno central, local y regional deben comprender la importancia de una infraestructura vial de calidad para nuestro departamento, la desarticulación institucional genera vacíos; como consecuencia de ello tenemos corredores viales que no tienen dolientes y, en algunos casos, no existen responsables para gestionar inversiones o recursos para su mantenimiento que garanticen condiciones básicas de operación. Con esta realidad puesta sobre la mesa, toma fuerza la premisa básica de gerencia de proyectos: “lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar”. De ahí que el Ministerio de Transporte lleve 10 años solicitando a las entidades regionales y locales la entrega del inventario vial de su territorio. En la Resolución 0412 de febrero de 2020, se estableció el próximo mes de junio de 2022 como fecha límite para entregar estos registros. A la fecha, solo cuatro de los 1.103 municipios del país han entregado el inventario, ninguno de ellos es de Santander.

La infraestructura vial de nuestra región debe ser tratada como un conjunto de activos estratégicos para Santander; y como tal, debe ser administrada.

Por lo cual es necesario aunar esfuerzos transparentes y claros entre los dirigentes y los ciudadanos, para que haya una permanente supervisión y crítica constructiva.

(* Columnista Invitado: Luis Eugenio Prada Niño - Presidente Sociedad Santandereana de Ingenieros).