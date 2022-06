Después de muchos años de haber estado ignorados a nivel nacional, el departamento de Santander volvió a sonar fuertemente, gracias a los resultados electorales recientes. El sorpresivo triunfo de Rodolfo Hernández en las elecciones pasadas fue una demostración clara de que el país quiere un cambio y no solo el que ofrece la izquierda ; la gente está cansada de las directrices de los partidos tradicionales, de las ofertas incumplidas, de los discursos acartonados; las cifras nos dicen que ya las campañas de antes poco funcionan, los miles de millones gastados en vallas, programas de radio, televisión y prensa escrita, no dieron los resultados logrados por una campaña de las redes sociales.

Si los pronósticos se cumplen y no sucede nada excepcional, tendremos Presidente Santandereano: independiente, sencillo y franco, Rodolfo Hernández llegó a los sentimientos no solo de todo Santander sino de gran parte de Colombia, con su propuesta de Lucha contra la Corrupción, la promesa de “no mentir, no robar, no traicionar y cero impunidad”, y el firme propósito de unir a Colombia. Nuestra tarea como santandereanos es ahora, sin duda alguna, el de rodearlo y apoyarlo todos, para lograr su triunfo definitivo el próximo 19 de junio, triunfo que no solo nos llenará de orgullo sino que será la esperanza de la reconciliación en este país y la solución para muchos otros males que nos aquejan.

La escogencia de su fórmula Vice-Presidencial, la educadora Marelen Castillo, es una demostración concreta de que para él la educación SÍ es algo prioritario en su propuesta de gobierno, y no un simple discurso de campaña. Escuchar a Marelen en ese tema que domina, y en otros más, transmite seguridad y confianza. Por otra parte el anuncio hecho por el ingeniero Rodolfo, de que en caso de resultar elegido, su Ministro de Infraestructura será nuestro coterráneo Félix Jaimes, nos llena de alegría e ilusión sobre lo que Santander por fin logrará en ese aspecto tan abandonado por gobiernos anteriores.

Ojalá que Santander siga siendo noticia no sólo por los resultados que obtendremos, sino también por su contribución al desarrollo de Colombia y a la reconciliación nacional.