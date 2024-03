Más sobre la corrupción

Parece de Ripley pero en nuestro país a pesar de recibir abundantes ingresos, hace falta inversión económica y social. Pero con respecto a este tema debemos hacer varias reflexiones. El estado logra hacer algunas obras a pesar de la cósmica corrupción. El peculado y el cohecho son conductas reprochables que se ven a todos los niveles. El ejecutivo quiere buscar dinero por los medios lícitos e ilícitos. Es casi una axioma que quien busca acceder a los cargos públicos ya no quiere buscar honores sino llenarse de dinero. Y por otro lado la riqueza del país es tan grande que a pesar de las fallas éticas puede desarrollar algunos proyectos importantes.

El raciocinio es elemental. Si se controlaran los dineros del estado en forma eficaz, nuestro país tendría un acelerado desarrollo y pudiéramos compararnos con nuestros vecinos. Por ejemplo,

Colombia es el país de América Latina con menos carreteras pavimentadas y la malla vial colombiana en algunos sectores es desastrosa. Un ejemplo vivo es nuestro departamento que todavía no tiene una gran vía a Barrancabermeja y la carretera a San Vicente es una verdadera trocha. Esto para no hablar de la carretera a Málaga, que no solo es peligrosa sino que los viajeros tienen que sufrir el paso por un verdadero camino de herradura.

Es por eso que no hemos sido capaces de acabar con la guerrilla y los paramilitares. Un estado complaciente con funcionarios que trafican en armas y negocian con droga, demuestra su total debilidad. Veamos por ejemplo cómo el gobierno de los Estados Unidos ha invertido grandes sumas con el fin de ayudar a erradicar los cultivos de coca y en la actualidad Colombia está en el segundo lugar en el cultivo de este producto. Ya nos quitaron el primer lugar los peruanos.

Debemos pensar entonces que acabando la corrupción o reducirla como decía el ex presidente Turbay, estaríamos en un mundo feliz. De lo contrario, todos los programas y proyectos de gran envergadura terminan fallidos.

Recordemos el Incora, que fue un gran esfuerzo para mejorar la tenencia de la tierra y terminó en nada. Fue un sueño. Ahora estamos con la restitución de tierras, que será un nuevo esfuerzo para acabar con el problema del campo que en Colombia es uno de los más significativos. Ojalá no sea otro sueño.