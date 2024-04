La importancia del agua para la humanidad

Opinión de Gustavo Galvis Arenas.

El agua ha sido fundamental para la existencia y el progreso de la humanidad. Todos los pueblos se ubicaron en regiones cerca a fuentes de agua, lo cual favoreció su desarrollo socio-económico. La primera civilización urbana de la que se tiene conocimiento es la cultura sumeria (3.000 – 2.350 a.C) que surge entre los ríos Tigris y Éufrates al sur de Mesopotamia. La forma de utilización del agua fue determinante en su evolución. La civilización egipcia se desarrolló en el Valle del rio Nilo al norte de África entre el 3.300 y el 332 a.C. Hicieron canales, embalses y lagunas para aprovechar el río en cada crecida. Más adelante en el tiempo nos encontramos con los romanos que son fundamentales en la historia de la hidrología. Sus acueductos aún subsisten en varios lugares y muchos de sus inventos de hace miles de años son utilizados actualmente. La hidrología y en general el agua ocupan un papel central en la cultura musulmana. Las técnicas antiguas conocidas a través de Grecia y practicadas por los romanos fueron luego desarrolladas y divulgadas por los musulmanes. En la Revolución industrial, que nace en Gran Bretaña y luego se expande por toda Europa (1760 -1840), vuelve a cobrar un papel importante el agua con los motores a vapor que fueron la clave del desarrollo de las fábricas.

Desde la época precolombina las ciudades y los pueblos en Colombia, fueron fundados a orillas de los ríos o del mar. Nuestro país tiene una de las hidrografías más ricas del mundo. Las principales fuentes de agua son los ríos Magdalena, Cauca, Guaviare, Putumayo y Caquetá. Hemos sido afortunados con nuestros recursos, pero aunque el fenómeno del niño esta documentado desde 1.726, en el año 1.997 afecto a 41 países, entre ellos a Colombia, con fuertes sequías, que nos llevaron a racionamientos de agua y energía y dolorosas emergencias y calamidades.

Hoy en el 2024, volvemos a tener racionamientos. Las diferentes regiones del país registran una escasez sin precedentes y los pronósticos para el 2024 y el 2025 no son para nada halagüeños. Este jueves empieza en Bogotá un riguroso racionamiento, debido a una sequía que ha menguado las reservas de agua de la ciudad llevándolas a niveles alarmantes. Afortunadamente, hasta el momento Bucaramanga y su área metropolitana no va a tener ningún racionamiento. Mientras que otros embalses se encuentran en situación verdaderamente crítica, el principal de nuestra ciudad está al 99% de su capacidad, no obstante lo cual, debemos prever y actuar responsablemente. Es una excelente noticia para la ciudad bonita y sus habitantes, porque como hemos descrito el agua es fundamental para la existencia y el progreso de las ciudades.