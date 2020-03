Nuestro ancestro latino se muestra en muchas manifestaciones de la vida. Ahora hemos visto con preocupación como ese antecedente que nos llena de orgullo, demuestra una debilidad. Cuando empezó en Italia a aparecer el célebre COVID-19, las gentes no mostraron inquietud. La vida siguió con el mismo ritmo y los parroquianos creían que todavía estaban en el imperio romano. Lo mismo ocurrió en España, soñaban con Felipe II. Pero las cosas se agravaron y el pequeño virus que apenas asustaba se convirtió en una pandemia. Pero la crisis va más allá porque en Colombia parece que seguimos imitando a nuestros parientes latinos.

Los aeropuertos en Colombia no han tomado las medidas necesarias para evitar el ingreso del virus. Los colombianos, a pesar de los esfuerzos del gobierno, continúan recorriendo las calles sin ninguna protección. Tuve que hacer alguna gestión bancaria y observé las calles de nuestra ciudad como si nada hubiera pasado. No vi personas con tapabocas y sentí temor porque me veía como un asaltante. De todas maneras el gobierno ha tomado la delantera y está promoviendo la seguridad. Esperamos que no nos ocurra como a Italia y a España.

Periódicamente la humanidad ha sufrido crisis de salud con resultados trágicos. Recordemos la célebre peste Antonina en el imperio romano que regó de cadáveres campos, aldeas y ciudades. La peste negra cubrió de muertos el mundo y casi acaba con la humanidad. En Grecia una peste atacó a los atenienses y entre las víctimas se cuenta uno de los famosos gobernantes como fue Pericles. Pero además de lo grave que es el descuido actual, hay que tener en cuenta que hay más posibilidades de contaminación que la antigüedad por la movilización de ahora en aviones, ferrocarriles y automóviles. Es preciso entonces, corregir los errores de los latinos y prepararnos con entusiasmo a enfrentar la cuarentena actual.