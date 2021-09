Cuando se instaló el Instituto del pensamiento liberal asistieron como delegados de la Dirección Nacional los senadores Horacio Serpa y Piedad Córdoba. Fuimos escogidos Eduardo Hanssen como gerente y yo como presidente. Un momento de mucho entusiasmo porque el liberalismo era un partido de centro izquierda, con mucho arraigo popular y la señora Córdoba era sobrina de Diego Luis Córdoba, mi antiguo profesor de la facultad de derecho y destacado dirigente. Pero al lado de esta nostalgia nos encontramos con que la exsenadora Córdoba busca ubicación política en movimientos populistas.

Son las confusiones de la política actual. Rechazan los llamados partidos tradicionales y participan en movimientos sin ideas claras ni organización coherente. Los dirigentes modernos alegan que la vieja política era corrupta y desconocía las mayorías. Pero vemos con preocupación cómo los malos manejos en el Estado están a la orden del día. Con dolor hemos visto senadores procesados por corrupción, magistrados ocupando sitio en la cárcel y en nuestro glorioso ejército algunos miembros de esa institución han caído en los falsos positivos.

De contera, la corrupción ha llegado a nuestro departamento con todas sus secuelas de dolor y lágrimas. En estos casos siempre sufren las consecuencias los más pobres. Y curiosamente la nueva política está dirigida por la familia Aguilar, sin tradición en estas tierras y con actuaciones dolosas. Definitivamente, lo nuevo no es lo mejor. Recordemos las excelentes actuaciones de Olaya Herrera, Alfonso López, Virgilio Barco, Misael Pastrana y Juan Manuel Santos. Muy distintos al gobierno actual sin consistencia ni coherencia. En todos los países del mundo la política es el arte de gobernar y en Colombia hemos resuelto que ese ejercicio es pecaminoso. Algunos candidatos tienen como bandera decir que no son políticos. Es la antesala del desgobierno. Por ejemplo, el rector de la Universidad de los Andes tiene como postulado político ser totalmente ajeno a la lucha partidista. Es un distinguido personaje, pero no puede ocultar sus vínculos con el gobierno actual. Es importante entonces recordar que la política partidista surgió como reacción al feudalismo y es el mejor sistema para gobernar. Recordemos además que el pintoresco presidente de Francia por hacer populismo recibió una cachetada.